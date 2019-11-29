Матеуш Моравецкий почтил память Кастуся Калиновского в Мостовлянах 29.11.2019, 21:02

Премьер-министр Польши возложил цветы к памятнику героя восстания 1863-1864 годов.

«Это герой трех народов!» - сказал в Мостовлянах премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, возлагая цветы к памятнику Кастуся Калиновского. Об этом передает «Радыё Рацыя».

Также премьер-министр Польши вспомнил о похоронах героев восстания 1863-1864 годов, которое состоялось 22 ноября в Вильнюсе, подчеркивая, что съехались там польские, белорусские и литовские патриоты.

Память про Кастуся Калиновского жива в Городокской гмине, говорит войт Веслав Кулеша:

- Радуемся, что премьер посетил нашу землю, да еще по поводу чествования памяти Кастуся Калиновского. 22 ноября в Вильнюсе состоялось перезахоронение останков Кастуся Калиновского. В этот день памятник посетили власти гмины. В программе посещения премьером Подляшья также нашлось время, чтобы почтить память героя восстания 1863-1964 годов.

Войт Городокской гмины подарил премьеру Польши книжки про православие на Подляшье.