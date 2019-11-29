Минское «Динамо» проиграло в гостях «Локомотиву», пропустив шесть шайб 5 29.11.2019, 21:43

«Зубры» провели первый матч выездной серии в Континентальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" в гостях потерпело поражение от "Локомотива" со счетом 3:6, пишет pressball.by.

ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО Мн — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

ЯРОСЛАВЛЬ. "Арена-2000-Локомотив". Начало — 19.00.

ДИНАМО: Энрот (Тэйлор); Крыскин – Знахаренко, Дадонов – Спунер – Пулккинен; Евенко – Денисов, А. Костицын (К) – Ковыршин – Демков; Готовец (А) – Еременко, Мартынов – Паре – Принс; Павлович (А) – Китаров – Когалев, Дюков, Грецкий.

"ЛОКОМОТИВ": Лазушин (Коновалов); Рафиков – Осипов, Каюмов – Алексеев – Коваленко; Кронвалль (К) – Накладал, Пяярви – Ландер – Кудрявцев; Черепанов – Савченко, Денисенко – Да Коста – Е. Аверин (А); Ильенко – Свитов (А) – Полунин, Красковский, Мисюль.