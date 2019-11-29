Инженер-самоучка построил вертолет по видеоурокам 2 29.11.2019, 21:48

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Фото: South China Morning Post

Мужчина построил вертолет, чтобы не стоять в пробках.

Житель Индонезии, не имея инженерного образования, занялся постройкой личного вертолета. Делает он летательный аппарат для того, чтобы не тратить время в автомобильных заторах, сообщает South China Morning Post (перевод — korrespondent.net).

Джуджун Джунаеди занимается конструированием вертолета на протяжении 18 месяцев на заднем дворе своего дома. Ему помогают сын и сосед. По словам изобретателя, его детище готово уже процентов на 80.

Мужчина работает продавцом в магазине автозапчастей в Джакарте. Поскольку профильного образования он не имеет, то строит вертолет, пользуясь видео-уроками на YouTube.

Личный вертолет ему уже обошелся в 2,1 тысячи долларов. Джунаеди назвал его Gardes JN 77 GM.

Аппарат снабдили мотором объемом 700 кубических сантиметров. К испытаниям индонезиец еще не приступал.