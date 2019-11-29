Как пропагандисты отказались слушаться Путина 3 Иван Давыдов

29.11.2019, 21:59

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Иван Давыдов

Российское телевидение продолжает выдавать все новые и новые порции своих украинских блюд.

Несмотря на осторожные высказывания Путина о том, что фиксация российской пропаганды на украинских новостях становится несколько неприличной, телевидение продолжает выдавать все новые и новые порции своих украинских блюд. Возможно, остановить эту машину никто не в силах.

Году этак в 2015-м я случайно обнаружил, что президент Российской Федерации Путин В. В. — примерный телезритель. Тема Украины тогда по-настоящему волновала не только завсегдатаев политических ток-шоу, но и большинство населения России. Об украинских делах спорили в офисах и на автобусных остановках.

Старушки на лавочках возле подъездов отвлеклись на время от раздачи емких характеристик проходящим мимо соседям (наркоманам и проституткам то есть), и пересказывали друг другу телевизионные страшилки о зверствах хунты.

«И мальчики распятые в глазах», как сказал классик. Хотя классик, кажется, сказал другое что-то, ну да неважно.

Так вот, в одном из информационно-аналитических ток-шоу рассказали тогда, что кто-то в Мариуполе видел человека в военной форме, который разговаривал по-английски. Из чего был сделан единственно возможный вывод: на стороне украинских карателей сражаются солдаты НАТО. Это было в воскресенье, а в понедельник президент Российской Федерации на встрече со студентами сообщил, что в АТО участвует «целый натовский легион».

Тут-то я и понял, что президент России — вдумчивый потребитель производимого отечественным ТВ интеллектуального продукта, и в этом плане от старушек возле подъезда не сильно отличается. Ну, разве что масштабом. Если уж замечены где солдаты НАТО — так сразу легион, а если проститутки с наркоманами — так это вся Европа, не меньше.

Прошли годы. И примерный телезритель Путин, как многие другие примерные телезрители, немного подустал от украинских новостей. Но он, в отличие от приподъездных своих единомышленниц, теоретически может влиять на политику телеканалов. И дважды уже за последнее время пытался намекнуть, что надо бы как-то снизить накал. Оглянуться вокруг, вспомнить, в какой стране живем (шокирующий спойлер для работников центрального ТВ — это не Украина).

Сначала — в октябре, в Сочи, на заседании клуба «Валдай» — попытался защитить Украину от российских телеведущих: «Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе». А на днях в Петербурге высказался совсем уж доходчиво: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».

Прозрачней некуда. Казалось бы, бойцам информационного фронта остается только взять под козырек и ринуться исполнять распоряжения вождя. Но нет, куда там. Не зря же выше сказано, что повлиять на содержание политических телепрограмм Путин может только теоретически.

Я, в отличие от «лидера наци»и, не очень примерный телезритель. Но, бывает, все же просматриваю политические шоу и выпуски «Вестей недели» по рабочей необходимости. В условиях тотальной непрозрачности власти это важно — часто это едва ли не единственный способ хоть как-то понять, что наши небожители там у себя в облаках замышляют. Осваиваешь неприятную науку разбираться в сортах вранья, учишься читать по глазам то, что не сказано вслух. Гнев пропагандистов помогает разобраться с тем, что начальство по-настоящему беспокоит, а восторги пропагандистов — с тем, что начальство пугает.

Так вот, хочу вам сообщить: телеведущие и есть самые влиятельные люди в России. Путин им вообще не указ. То есть, они, конечно, впадают привычно в эротический экстаз после любого его слова или действия, но на вполне внятные намеки никакого внимания не обращают.

Несколько раз включив наудачу телевизор в течение недели, я узнал, во-первых, что над страной нависла нешуточная угроза: к нам едет… Нет, не ревизор — если бы ревизор. К нам едет София Ротару! Ну, вернее, собирается. На какой-то там певческий конкурс, что ли. Ротару — главный враг России, Ротару опаснее, чем все легионы НАТО, Ротару жертвовала деньги украинской армии, а теперь планирует обобрать доверчивых россиян, которые придут на ее концерт. Все собранные средства пойдут, разумеется, на вооружение украинских карателей, каратели придут и сожгут наши мирные села. Мужчин угонят в плен, над женщинами надругаются, мальчиков распнут и девочек не пощадят.

Да, кстати, узнал заодно, что София Ротару живет и здравствует, и дай ей бог, конечно. Очень она дедушке моему покойному нравилась. А обсуждали эту страшную угрозу в телевизоре дня три, не меньше.

Во-вторых, узнал, что в Польше очень плохо относятся к украинским гастарбайтерам (хотя полузабытый термин «остарбайтеры» тут, наверное, уместнее). Минут десять наблюдал, как переживали по этому поводу сотрудники Первого канала. Проникся — жалко украинских гастарбайтеров.

В-третьих, узнал, что Одесса — русский город, потому что ее основал русский человек Ришелье. И подумал, что русскому человеку Де Рибасу эта новость, наверное, не очень бы понравилась. Хотя он-то уж точно никогда не сомневался в том, что Одесса — русский город.

А в-четвертых, конечно, узнал главное: телезритель Путин с точки зрения мастеров пропаганды ничем от прочих телезрителей не отличается. Людям из телевизора виднее, что важно, а что нет. Про что рассказывать и на что оглядываться.

И, чтобы не быть голословным, вот четверговый анонс программы «Время покажет», которая занимает почти весь дневной эфир Первого канала (а для пропустивших есть повторы глубокой ночью): «Смотрите в 12:15 на #Первом в прямом эфире #Времяпокажет — «ФРАЗЫ ВЛАДИМИРА #ЗЕЛЕНСКОГО УХОДЯТ В НАРОД И МОНЕТИЗИРУЮТСЯ / СОВРЕМЕННАЯ #УКРАИНА ПОЛНА ПОДОБНЫХ ОБРАЗОВ — КАКАЯ ЦЕЛЬ У ЭТОГО? ЭТО ЧАСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА, ПОТОМУ КАК ТАКИЕ ИДЕИ И ОБРАЗЫ ОТЛИЧНО #МОНЕТИЗИРУЮТСЯ?» Шрифт кричит, как эксперты на шоу, зато не плюется и не дерется, что уже немало, но не это главное. Главное, что Путин со своим робким призывом выступил в среду.

Тут придется сделать одну серьезную оговорку: нет, я не думаю, что Украина — сияющее и безупречное царство свободы, а ее руководители — что-то вроде ангелов во плоти. Я просто пытаюсь говорить о России (в полном соответствии с заветами лидера нации, кстати), а вот люди из телевизора даже и не пытаются.

Наша телевизионная Украина была ловко придумана как этакий жуткий антипод процветающей России. Здесь желтеют нивы, бегут детишки в школу на урок патриотизма, и счастливый предпенсионер благодарит правительство за продленную молодость. Там голод, война, разруха и распятые мальчики.

Это, увы, некоторое время работало, но перестало. Это, в общем, даже и государству российскому уже не нужно. Поверить трудно, но Наталья Поклонская, например, заступилась за Софию Ротару. Не видит Поклонская в Ротару угрозы (возможно, потому что Ротару — певица, а не балерина). Однако однажды заведенная машинка не может остановиться. Никакие окрики не действуют. Смыслы (пропагандистские, маскировочные, так сказать, смыслы) уже не производятся. Производится только ненависть.

И это, между прочим, довольно важно. Этот могильник отработанной ненависти долго еще будет о себе напоминать и после того, как Россия изменится и вернется к нормальной человеческой жизни. А впрочем — откуда столько оптимизма? Не «после», а «если».

И напоследок — новость: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст стал совладельцем знаменитого кафе «ПушкинЪ». Рискну предположить, что теперь там в меню останется только борщ с пампушками.

P.S. Дописал, глянул в твиттер, и немедленно наткнулся на анонс свежего выпуска программы «Время покажет»: «О ЧЕМ ГОВОРИТ ПАДЕНИЕ #РЕЙТИНГА #ЗЕЛЕНСКОГО? НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО, ЧТО #ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТЕРЯЕТ ВЛАСТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО? АКТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ПОЗИЦИЮ #ЗЕЛЕНСКОГО НА #НОРМАНДСКОЙ ВСТРЕЧЕ В #ПАРИЖЕ?» Забота у нас такая, и нет других забот.

Иван Давыдов, «Сноб»