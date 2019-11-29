Восемь вариантов, куда пойти в Минске на этих выходных 29.11.2019, 22:57

Каждый найдет что-то по вкусу.

Если вы, несмотря на холод и ветер за окном, все еще хотите куда-нибудь сходить на выходных, то сайт tio.by подготовил 8 вариантов. В списке есть и джазовый фестиваль, и фестиваль документального кино, и даже новогодняя программа. Каждый найдет что-то по вкусу.

Фестиваль JAZZinMINSK 2019

Где: Дворец Профсоюзов и Джаз-Клуб во Дворце pеспублики, Минск.

Когда: 30 ноября и 1 декабря.

Сколько: 15-100 рублей.

Программа

В субботу пройдет торжественное закрытие 8-го Международного фестиваля JAZZinMINSK-2019. В списке выступающих Аба Тимбо, Джесси Дэвис, Кливленд Уоткисс, Грегг Кофи Браун и Джосаи Вудсон. Мировые звезды джаза будут выступать в Минске на двух площадках: во Дворце Профсоюзов и в Джаз-Клубе во Дворце pеспублики. Приходите!

Образовательная программа WATCH DOCS 2019

Где: ПЭН-центр и Киношкола-студия Андрея Полупанова, Минск.

Когда: 1 декабря.

Сколько: регистрация.

Полная программа

В этом году WATCH DOCS Belarus впервые предлагает обучающие мероприятия для белорусских кинематографистов, тяготеющих к документалистике. В пятерке мероприятий - мастер-классы, презентации, открытые интервью о том, как делать документальное кино и, главное, зачем. Расскажут, можно ли заработать на документальном кино, сколько и где, как происходит заказ документальных фильмов на телеканале, как определяются темы и есть ли место цензуре, за какими программами поддержки имеет смысл следить, каковы критерии, по которым отбирается фильм и режиссер.

“Открытый лекторий”

Где: Музей “Страна Мини”, Минск.

Когда: 30 ноября и 1 декабря.

Сколько: 15 рублей.

Программа “Открытого лектория”, как всегда, предлагает кучу интересных тем на выбор. В этот уик-энд запланировано две лекции. В субботу, 30 ноября, о жизни Бориса Пастернака. Его принято делить на раннего и позднего и любить какого-то одного, принято считать поэтом для «ценителей», принято восхищаться романом «Доктор Живаго». Но во всех этих установках нет Бориса Пастернака, его уникального голоса, из которого он всю жизнь мучительно пытался создать четкую форму. Начало в 17:00.

А в воскресенье, 1 декабря, расскажут о театре. От античной арены до привычной сцены-коробки театр прошёл огромный путь. Что такое “барочная сцена” и почему по ней плавали киты? Что творится за кулисами, и с чего же начинается театр? Расскажут, когда появились кулисы, каким образом археологические раскопки повлияли на европейскую сцену и из чего состоит современный театр. Начало в 15:00.

Gastrofest.Seafood

Где: 20 заведений в Минске.

Когда: до 1 декабря.

Сколько: 28 рублей.

Программа

С 12 ноября по 1 декабря в Минске пройдет последний в этом году фестиваль гастрономической еды - Gastrofest.Seafood. На этот раз в его основе морепродукты. Ценители морской кухни смогут найти для себя предложения от 20 заведений-участников. По традиции цена едина - 28 рублей. В меню и суши, и супы с морепродуктами и много чего еще.

Кинофестиваль “Человеческое достоинство, равенство, справедливость”

Где: Кинотеатр "Пионер", Минске.

Когда: 1 декабря.

Сколько: бесплатно.

Программа

С 1 по 10 декабря в Минске пройдет 12-й ежегодный кинофестиваль “Человеческое достоинство, равенство, справедливость”, организованный Представительствами Европейского союза и Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь. Фестиваль традиционно проводится в преддверии Международного дня прав человека, который отмечается 10 декабря – в годовщину принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. Все картины, включенные в программу кинофорума, – это истории о путях к свободе и равенству в достоинстве и правах.

Варежковый полумарафон 2019

Где: Лошицкий парк, Минск

Когда: 1 декабря.

Программа

1 декабря в Лошицком парке пройдет благотворительный полумарафон. Участники на выбор могут пробежать три дистанции: 21, 10 или 5 км. Для детей есть отдельная — 1 км. Те, кто финишируют, получат "варежковую" медаль, а победители — призы. В начале забега пройдет разминка. После полумарафона каждый сможет согреться чаем. Для болельщиков подготовили развлекательную программу с различными активностями. Собранные во время забега средства пойдут на поддержание работы инклюзивного спортивного клуба.

Клуб китайской культуры

Где: областная библиотека им. Пушкина, Минск.

Когда: 1 декабря.

Сколько: по читательскому билету.

Программа

Клуб китайской культуры “Цан Цзе” собирается в Отделе иностранной литературы Минской областной библиотеки им. Пушкина. Цели клуба – культурная интеграция китайцев и белорусов, знакомство с национальными особенностями, языковая практика. Название клуба выбрали не случайно. Цан Цзе – легендарный персонаж, создатель китайской иероглифики. А значит, живой иллюстрации китайской культуры, традиционного мировоззрения. Клуб проходит один раз в неделю, по воскресеньям. Знакомясь с китайской культурой, гости мероприятия узнают много нового о традиционных праздниках Поднебесной, церемониях, мировоззрении, этикете, литературе, искусстве и бытовых устоях.

Новогодняя программа в Новосадах

Где: эколого-информационный центр "Приключения у озера", д. Новосады.

Когда: 1 декабря.

Сколько: 3 рубля.

Программа

Усадьба Деда Мороза и Снегурочки у озера Свитязь приглашает ребят в гости. Наконец-то все 12 месяцев соберутся вместе, как в старой доброй сказке. Время каждого месяца прошло и скоро наступит Новый год, так что стоит подвести итоги, вспомнить самые лучшие моменты в году и передать правление Январю. Но вся нечисть соберется в декабре, чтобы вновь попытаться не пустить Январь в свои владения. С помощью гостей мероприятия Дед Мороз и Снегурочка победят злодеев.