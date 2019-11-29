Генсек НАТО: Европейские союзники и Канада будут больше тратить на оборону 29.11.2019, 22:42

Йенс Столтенберг

Военные расходы стран-союзников с 2016 по 2020 годы возрастут до 130 млрд долларов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что европейские союзники и Канада тратят на оборону даже больше, чем предполагалось ранее. Как ожидается, президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран НАТО в очередной раз потребует, чтобы другие страны, входящие в альянс, увеличили свои военные бюджеты, передает «Голос Америки».

Саммит лидеров стран НАТО пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря. На двух предыдущих саммитах президент США заявлял, что союзники не желают делать соответствующий вклад в оборону альянса. Вашингтон тратит на военные нужды сумму, превышающую все оборонные бюджеты стран-союзников вместе взятые.

Столтенберг заявил, что европейские союзники и Канада потратят на национальную оборону примерно 130 млрд долларов с 2016 по 2020 годы. По более ранним прогнозам, на военные расходы закладывалось «свыше 100 млрд долларов».

«Тенденция к росту. Год от года мы увеличиваем [расходы] и год от года мы добавляем миллиарды в наши оборонные расходы», - сказал Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, где находится штаб-квартира альянса.

Страны НАТО в 2014 году согласились увеличить расходы на оборону в ответ на решение российского президента Владимира Путина аннексировать украинский Крым. Было запланировано, что все члены НАТО доведут свои военные расходы до как минимум 2% от своего ВВП к 2024 году. По словам Столтенберга, Болгария только что вошла в число девяти стран, которые приняли на себя обязательства по достижению этой цели.

Уже третий день подряд НАТО объявляет о новых бюджетных и оборонных мерах, очевидно, пытаясь вызвать благорасположение президента США Трампа. В среду Столтенбенг сообщил о том, что альянс потратит 1 миллиард долларов на обновление парка самолетов-разведчиков американского производства.

В четверг генсек НАТО заявил, что в будущем будут уменьшены взносы Вашингтона в общий бюджет НАТО на поддержание работы штаб-квартиры и другие операции. Этот бюджет составляет около 2 млрд долларов. Германия и США в следующем году сделают взносы в размере 16% от общего бюджета – таким образом доля Берлина вырастет, а Вашингтона уменьшится.