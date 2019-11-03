Сегодня в Минске покажут грандиозный фильм Павла Селина 1 3.11.2019, 8:04

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Фильм о Юрии Шевчуке («Юра музыкант») снимался на протяжении 11 лет.

Известный российский тележурналист и режиссер Павел Селин, руководивший дирекцией НТВ в Минске, представляет в это воскресенье, 3 ноября, в Минске свой документальный фильм о легендарном лидере группы «ДДТ» Юрии Шевчуке.

Съемки фильма «Юра музыкант» проходили в течение 11 лет, захватив десятки городов от Уфы до Санкт-Петербурга, от Таллинна до Караганды. Съемочная группа проехала с музыкантами несколько туров, побывала в студии «ДДТ» и в деревне, где Шевчук пишет стихи. Из огромного архива жизни группы режиссер Павел Селин выбрал самые интересные, важные и опасные моменты, размышления поэта о прошлом, настоящем и будущем. Белорусы смогут увидеть в фильме кадры из минского концерта российской группы.

3 ноября, 18.00, ТРЦ «Dana Mall», Voca Cinema, Минск

Билеты можно приобрести здесь.