«Больше двух тысяч всегда имею»: экономист стал плиточником и преуспел 9 3.11.2019, 8:20

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Фото: tut.by

После института по специальности он не работал и дня.

Телефон этого человека записан в мобильнике многих минчан как «Андрей Плиточник».

По сарафанному радио про него говорят, что он за свою работу берет дорого, зато и качество отделки у него безукоризненное. Очередь к нему может быть и месяц, и два, но люди все равно записываются и ждут. Портал tut.by встретился с мастером с дипломом экономиста, чтобы понять, почему профессия плиточника — особенная, где ей учат и сколько зарабатывают эти специалисты.

«Экономист меня не прокормит»

Учиться на экономиста, чтобы стать плиточником? На такой кульбит в выборе профессии способен не каждый. Андрей отучился сначала в колледже, потом окончил институт и получил диплом экономиста. Но тогда, в 2004 году, он не увидел себя в этой профессии.

— По специальности я не работал ни дня, — говорит Андрей, с которым мы встретились на одном из его объектов — в квартире, где он уже заканчивал облицовку санузла.

— Попытался открыть свой бизнес, создал два интернет-магазина по продаже стройматериалов. Но дело не пошло, и тогда я понял, что я не продавец. «Экономист с дипломом» меня тоже не обещал прокормить. Поэтому решил зарабатывать руками.

Тогда строительную специальность можно было получить в числе прочего на платных курсах в немецко-белорусском образовательном центре «Нестор Глобал» (теперь он уже закрыт).

— Через полгода мне выдали сертификат международного образца по трем специальностям: плиточник, штукатур, маляр. Обучали серьезно, не ради галочки. Мастера-преподаватели учили работать с немецкими новыми штукатурными смесями, клеями и на современном оборудовании. Мы знали, что входит в состав разных смесей, как они работают, как и что нужно замешивать. В общем, весь процесс от начала и до конца. При этом те, кто учился в строительном ПТУ, еще не знали о существовании того же «Ротбанда». Нас учили работать с современными грунтовками, а там ребят учили делать «мыловар». Из опыта общения с коллегами-«пэтэушниками» могу сказать, что уровень полученных знаний и навыков у них крайне невелик. Впрочем, встречаются плиточники и вовсе без специального образования.

Интересный факт: у нас учились люди в возрасте после 40 лет, с опытом «Севера» и больших строек. Но они были мотивированы научиться делать свою работу лучше. Из России приезжали, чтобы получить этот сертификат: с ним зарплаты выше.

Специалист за 300 долларов

После курсов Андрей еще два года набивал руку в роли подмастерья с зарплатой 300 долларов.

— Это были хорошие деньги в те времена. Когда понял, что опыта достаточно, начал брать свои заказы. Помню свой самый первый объект — кухонный фартук на кухне пенсионерки. Всего шесть рядов, а работал четыре дня — волновался.

Первое время Андрей работал, где только мог, без выходных. Вскоре его телефон начали передавать между знакомыми — заработало сарафанное радио. Позже контакт Андрея появился в списке специалистов дорогих салонов плитки и сантехники.

— «Сквирел» продает дорогую плитку. У них есть список из порядка 30 мастеров, которые умеют с ней работать. Считается, что это лучшие плиточники Минска и страны.

А самым сложным и одновременно прибыльным для Андрея стал дорогой особняк в Колодищах лет 8−10 назад.

Фото: tut.by

— Заказчик, человек очень обеспеченный, завершал отделку своего особняка. Салон, в котором он купил на сорок пять тысяч евро эксклюзивной плитки, дал мой контакт. Такой плитки я больше не встречал: итальянская, ручная работа, ограниченная серия. Человек спешил: хотел сдать дом к 8 Марта для своей молодой жены. Мы делали огромный санузел вдвоем 2,5 месяца. Дизайн в классическом стиле — мраморные полы, колонны, пилястры, сантехника, покрытая сусальным золотом. Чтобы мы держали темп, последние недели полторы он нам платил 300 долларов в день. Мы даже домой не уезжали, работали и там же ночевали: за такие деньги можно и стоя спать. Заработали за эти дни столько, сколько за три месяца обычно зарабатывали. Сразу после сдачи объекта уехал с семьей в большой отпуск.

Хороший инструмент — почти успех

Но чтобы хорошо зарабатывать, нужно иметь не только золотые руки, опыт и богатых заказчиков. Андрей говорит, что с объекта на объект он перевозит целую машину инструментов на все случаи жизни. Самые простые и необходимые — плиткорез, шпатель, уголок и миксер для замешивания клея.

А еще болгарки, водяной и лазерный уровни, дрели и перфораторы. Для сложных объектов, где требуется филигранная точность, обрезка фасок, запил торцов под углом, есть специальный электрический плиткорез с водяным столом. Он позволяет пилить плитку ровно, без сколов и, что важно, без пыли. Это, кстати, дорогая игрушка: самая дешевая стоит 200 долларов. Недешево стоят и расходные материалы к ней — отрезные круги.

Имея такой инструмент, мастер может сделать прямой угол при облицовке ниш, вентиляционных или инженерных коробов, подрезав плитку под углом 45 градусов (это позволяет формировать из двух плиток ровный угол).

— Круглые отверстия под выходы труб или розетки я вырезаю специальными коронками с алмазным напылением. Получается аккуратно и ровно. Знаю, что некоторые мои коллеги из экономии дырки режут болгаркой, но это не самый лучший метод: отверстия получаются квадратными. И есть риск, что его нельзя будет полностью спрятать под декоративными крышками. Коронки стоят денег — до 100 рублей за штуку, и не каждый плиточник может себе ее позволить.

К слову, если подсчитать, сколько стоят все эти инструменты, то получится сумма, которой хватит на подержанный автомобиль.

«Украинцы сбили цены»

Те, кто искал контакты плиточников, теперь знают, что поиском нужно заниматься заблаговременно, ведь свободные от заказа специалисты по звонку — редкость. Например, Андрея нынешний заказчик ждал 2,5 месяца. Впрочем, если продолжится тенденция по оттоку этих мастеров, очередь за оставшимися только увеличится.

— Сейчас реально очень много плиточников уехали и продолжают уезжать. Раньше все ехали в Москву, теперь переориентировались на Европу — рабочие нужны в Литве, Польше, Латвии. Мне тоже предлагали работу за рубежом, но я не хочу: у меня здесь семья, дети.

Не уехал Андрей и тогда, когда в страну на фоне войны на Донбассе хлынули украинцы и серьезно сбили цены.

— Судите сами: если наш плиточник оценивал свой труд в 15 долларов за «квадрат», то украинские брались за три. Чувствуете разницу? Понятно, что за такие деньги заказчики и качество получали низкое. Но люди просто закрывали глаза на неровные швы и разные косяки: низкая цена для многих важнее. Я сам столкнулся с таким демпингом: позвонил заказчик, которому мы до этого обсчитали уже ванную комнату на полторы тысячи долларов. Он сказал, что нашел дешевле — по три доллара. То есть украинцы согласились облицевать ванную за 200 долларов. Конечно, заказчик получил совсем не то, что он ожидал, и потом дополнительно нанимал людей для переделки. Украинские строители уехали, как только получили «безвиз» с ЕС, и ситуация выровнялась, но цены на прежний уровень еще не вернулись.

Расценки у плиточников обычно привязаны к квадратному метру и курсу доллара. Андрей оценивает свои услуги в 30 рублей за «квадрат». В регионах мастера берут меньше — 20−25 рублей. Впрочем, и минские плиточники не все по 30, можно найти и дешевле — кто как себя оценивает.

— Если плиточник сразу, по первому звонку готов выехать на объект и приступить к работе — это должно насторожить заказчика, и следует подумать, почему при общей нехватке специалистов у этого нет работы.

Но цены на работы зависят не только от метража помещения. Та же кривая стена — нужно доплатить за выравнивание. А самой дорогой работой плиточника является запил плитки под 45 градусов. Во-первых, сделать это можно только на станке, во-вторых, нужно уметь это делать.

Кстати, плиточники считают облицовку небольших поверхностей (60 сантиметров и уже) в погонных метрах.

— Владельцы квартир сейчас часто заказывают душевые кабины без поддона. Их довольно просто сделать, они вписываются в интерьер санузла. Здесь я выложил его из кирпича, выставил душевой трап, сделал стяжку, сделал двойную гидроизоляцию. За эту работу я беру примерно 100 рублей, облицовка считается отдельно. Например, пол я посчитал в квадратных метрах, бортик поддона — в погонных. Вся эта ванная комната, туалет и стенка на кухне из декоративного камня обойдется заказчику в 1800 рублей без учета стоимости материалов.

Фото: tut.by

«О кривой плитке говорят сразу»

Как оценить работу плиточника? Андрей говорит, что первым делом надо смотреть на швы: они должны быть ровными и идти непрерывно по периметру комнаты в одну линеечку. Сами плитки должны лежать в одной плоскости.

— Часто бывает, что мастера свои неудачи списывают на качество стен и плитки. Но кривые стены предварительно ровняются. Заказчика же нужно предупреждать заранее, что плитка кривая и поэтому идеальных швов не будет. То есть ставить его перед фактом на приемке — это неправильно. То, что плитка кривая, я понимаю, когда беру ее из разных пачек и обмеряю. Бывает такое, что размеры отличаются на 2−3 мм. Нужно объяснить заказчику, что шов не будет идеально ровным, либо следует предложить другую схему раскладки. Или посоветовать вернуть материал в салон.

Дополнительных материалов тоже сейчас много, но разобраться, что нужно в конкретном случае, может только плиточник. Одних только уголков разных размеров и конфигураций не счесть.

— Пластиковые или металлические уголки обычно ставят, когда заказчик отказывается от запиливания плитки под углом — так дешевле. Но иногда сами плиточники настаивают на уголках, так как запилить угол на 45 градусов они не могут — нет навыка или инструмента. На этом объекте заказчик сам отказался от ровного угла: побоялся, что плитка и так тонкая и после запила под 45 градусов в процессе эксплуатации на углах могут появиться сколы. Я поставил уголок «элечку» из анодированного алюминия — он хорошо вписался в интерьер комнаты.

В зависимости от производителя плитка может иметь стабильно идеальную геометрию, а может отличаться по качеству от партии к партии, говорит Андрей.

— Качество плитки одного отечественного производителя зависит даже от смены: например, плиточники жалуются на его продукцию со штемпелем третьей смены. У нас производят вполне качественную продукцию — клея, фуги. У меня нет нареканий. Продукция европейского производства в продаже тоже есть, ее обычно предлагают в салонах плитки, но спросом она не пользуется, так как цена высокая: тот же клей будет дороже в 3−4 раза. Он, конечно, лучше белорусского, но у нас в стране далеко не все миллионеры.

Отмечаем, что иногда плиточники допускают такую ошибку: сгоняют всю подрезанную плитку в угол и визуально это выглядит, как будто угол облицовывали из последних обрезков.

Андрей говорит, что зачастую это ошибка салона, который рисует раскладку с такой подрезкой. Опытные мастера находят способ избежать этого: например, начинают раскладку от центра стены. Но бывают случаи, когда в углу будет стоять шкаф — и тогда никто на это не обращает внимания.

— А иногда клиенты сами виноваты в неправильной раскладке, принося дизайнеру проект квартиры, который не соответствует реальным размерам. Правильно будет все расстояния тщательно перемерить и сделать новую раскладку. Что делать, если обнаружен брак? Это уже на усмотрение заказчика: кто-то отказывается платить, кто-то настаивает на переделке.

Жадные и богатые

Конфликты с заказчиками в практике Андрея случаются редко, но они бывают.

— Недавно со мной до конца не расплатился один клиент — якобы из-за дефекта на новой ванне. В салоне, где она покупалась, сказали, что это и не дефект вовсе. Просто человек не захотел платить и искал любую зацепку.

Есть разные заказчики. Но вот что примечательно: люди небогатые, которые на ремонт не один месяц откладывали, принимают работу и сразу отдают деньги. У человека богатого трудно забрать всю сумму: он находит кучу поводов, торгуется за копейки, придирается. У него есть цель — не платить. А если у него новая жена, которой нужен новый айфон, то строителям деньги он передаст с задержкой. Слава Богу, таких встречаешь очень редко.

Обычно Андрей просит расчет по финалу: расходные материалы покупает сам, а потом вносит их в смету.

— Можно, конечно, поручить заказчику докупить уголки, фугу, но купит ли он то, что нужно? Скорее всего, нет. Смету я подсчитываю заранее, а сумма по факту несущественно вырастает. Впрочем, не вижу ничего плохого и в расчете по этапам. Например, при ремонте старого санузла сбили плитку, вывезли мусор, сделали стяжку и подготовку под плитку — можно за этот объем работ заплатить. Следующий этап — укладка плитки. Но правил четких нет: все договариваются, как умеют или как удобно.

Застройщики и мода

У плиточников есть любимые застройщики: не на всех новостройках они работают с удовольствием. Причина — в качестве черновой отделки. Например, эталоном у них считается новая застройка на Боровой, неплохие дома строят на Победителей. Гораздо хуже с качеством у застройщика «Маяка Минска».

Фото: tut.by

Андрей говорит, что за 10 лет сильно изменилась и мода на плитку. Раньше популярной была мелкоформатная, лет восемь назад все покупали формат 30×60 см. Сейчас спросом пользуется крупный формат, чаще всего 1,2×0,6 метра и больше. С такой плиткой работать одному трудно, Андрей берет на такие объекты напарника.

Плиточник прокормит?

Иногда к Андрею обращаются родственники друзей, знакомые с просьбой взять их в помощники, научиться работать руками. Среди них были и неудавшиеся менеджеры, и даже «айтишники» — люди, которые не смогли найти себя в профессии, которой учились.

— Человек, который научился класть плитку, получает профессию, которая позволяет получать стабильный доход от одной до трех тысяч рублей в месяц. Для нашей страны это нормальная зарплата.

В неделю Андрею поступает 3−4 звонка, люди записываются в очередь и ждут. Предпочтение он отдает тем, у кого уже работал или по их рекомендации.

— Сейчас могу позволить себе самому выбирать заказчика: скорее всего, я откажусь делать санузел в старой хрущевке — помещения там маленькие, стены и полы проблемные. С такого объекта заработок невелик, а времени на него потратишь много.

В конце разговора Андрей говорит, что не жалеет, что не стал экономистом.

— Конечно, приходится много физически работать, это не офисная работа. Зато плитка позволяет мне всегда иметь постоянный доход — больше двух тысяч рублей в месяц всегда заработаешь, плюс полноценный отдых два раза в год на курортах. Так что профессия прокормит любого, у кого есть руки. Тем более что этих самых рук в стране сейчас не хватает.