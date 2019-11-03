Сколько в Беларуси зарабатывают «палаточники» и какая у них недвижимость 9 3.11.2019, 8:58

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Данные взяты из открытых источников.

В Беларуси 17 ноября пройдут выборы в «парламент». На «депутатское» кресло претендует 531 человек. Избиркомы в ближайшие дни установят плакаты с данными претендентов в «депутаты». Избиратели смогут посмотреть в том числе информацию об их доходах и имуществе. Портал tut.by посмотрел, какие заработки задекларировали нынешние «депутаты», которые решили повторно выдвигаться в «парламент». Эта информация опубликована в открытых источниках.

Председатель «палаты представителей» Владимир Андрейченко за 2018 год задекларировал доход в 72,1 тысячи рублей. В собственности — квартира и земельный участок в Минске.

У «депутата» Леонида Брича, который занят в «парламентской» комиссии по экономической политике, в прошлом году был доход в 39,7 тысячи рублей. В собственности у него значатся квартира в Бресте (76,1 квадратного метра), гараж, жилой дом и земельный участок в Жабинковском районе, легковой автомобиль «Фольксваген-Пассат» 2013 года выпуска и прицеп «Немига-2». У «депутата» есть ценные бумаги предприятия «Надзея-Пинск».

Депутат Анатолий Дашко, который занят в парламентской комиссии по труду и социальным вопросам, за 2018 год задекларировал доход в 38,9 тысячи рублей. Он задекларировал автомобиль «Фольксваген-Джетта» 2008 года выпуска.

Доход почти в 39,9 тысячи рублей за прошлый год был у «депутата» Ирины Кралевич. Из имущества — жилой дом в 154,4 квадратного метра в Мозыре, земельный участок в 0,0993 гектара в Мозыре (на праве пожизненно наследуемого владения), легковой автомобиль Renault Duster 2014 года выпуска. «Депутат» занята в «парламентской» комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.

«Депутат» Леонид Писаник задействован в парламентской комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Его прошлогодний годовой доход — 45,8 тысячи рублей. Из имущества — квартира в Мозыре общей площадью 84,4 квадратного метра, легковой автомобиль Suzuki XL 7 2007 года выпуска.

Доход в 39,1 тысячи рублей задекларировала за прошлый год председатель постоянной «парламентской» комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец. В собственности у «депутата» значатся квартира общей площадью 46,7 квадратного метра в Слуцке и чеки «Имущество», сообщает kurjer.info.

«Депутат» Ирина Рынейская занята в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Ее прошлогодний годовой доход — 39 тысяч рублей. В собственности — половина жилого дома в 55,3 квадратного метра в Бобруйске и половина земельного участка в 0,094 гектара в этом же городе, пишет «Вечерний Бобруйск».

Доход почти в 63,1 тысячи рублей за прошлый год задекларировал «депутат» Игорь Марзалюк. У него в собственности квартира в Могилеве общей площадью 62,8 квадратного метра, сообщает mogilev.online.

У «депутата» Ольги Петрашовой за 2018 год был доход почти в 40 тысяч рублей. У нее в совместной собственности квартира и автомобиль «Фольксваген-Гольф», отмечает могилевское издание.