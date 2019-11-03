10 вещей, которые делают по утрам миллиардеры 1 3.11.2019, 9:05

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Ориентиры для тех, кто хочет разбогатеть.

Считают, что жизнь миллиардеров связана с модой, роскошными домами, автомобилями и частными самолетами. Их уважают и признают везде, где бы они ни оказались. Все хотят стать похожими на них. Примерами столь влиятельных людей являются Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Опра Уинфри. Невозможно взять набор их навыков и присвоить его себе. Однако можно имитировать некоторые особенности распорядка этих успешных людей. Итак, 10 вещей, которые многие миллиардеры делают по утрам, пишет flytothesky.ru.

1. Очень рано встают

Главный ресурс, за который нужно бороться каждый день, — это время. Каждая секунда должна быть на счету. Миллиардеры часто являются лидерами своих отраслей, поэтому у них много обязанностей, которые они должны выполнять каждый день. Чтобы успеть сделать все необходимое, им приходится вставать рано. Например, Лорд Алан Шугар просыпается в 5 утра, а Джек Дорси – в 5:30 утра. Это позволяет им увеличить свой временной ресурс, чтобы быть более продуктивным.

2. Занимаются спортом

Самые богатые люди мира начинают свой день с физических упражнений. Это может быть аэробика, силовые тренировки или простая пробежка. Они предпочитают заниматься спортом с утра, чтобы эта деятельность не затерялась среди повседневных обязанностей. Упражнения помогают снизить уровень стресса и бороться с негативными последствиями диеты. Также регулярные тренировки повышают уверенность в себе и помогают оставаться сосредоточенным в течение всего дня.

3. Выполняют важные задачи

Что успешные люди делают по утрам? Начинают день со сложностей. У всех есть важные дела, которые необходимо выполнить в течение дня. Миллиардеры не являются исключением. Как правило, они вделают по утрам самые сложные задачи. Потому что именно ранние часы, как правило, самые продуктивные.

4. Работают над личными проектами

Под личными проектами подразумевается деятельность, которая близка по духу и повышает энтузиазм. Это может быть картина, скульптура, чтение книг или даже видеоигры. Миллиардеры, как правило, занимаются этим с самого утра, до начала дневной суеты.

5. Участвуют в личной жизни

В сознании людей миллиардеры представляются людьми, живущими в особняках, за которых все делает их персонал. Однако они стараются довольно много делать самостоятельно. Например, готовить себе завтрак.

6. Читают

Знание – сила. Многие миллиардеры по всему миру понимают этот простой, но важный факт. Они проводят часть утра за чтением чего-то, что может помочь им достичь еще большего в жизни. Правильный выбор книг и ежедневное чтение помогает миллиардером узнавать больше и применять новые знания в своей практике. Уоррен Баффет – успешнейший инвестор в мире. Его состояние оценивается в 66 миллиардов долларов, он является заядлым чтецом. Он утверждает, что чтение помогает ему мыслить яснее и избегать импульсивных решений, которые приводят к профессиональной гибели многих его конкурентов.

Zhyzhemsky 7:03

7. Медитируют

Люди занимаются медитацией на протяжении не одной тысячи лет. Эта практика направлена на достижения душевного спокойствия на некоторый промежуток времени. Сегодня многие миллиардеры начинают свой день с медитации. Медитация не только улучшает психическое здоровье, но и помогает сосредоточиться на своих повседневных задачах.

8. Проводят время с семьей

Время, проведенное с семьей, очень ценится не только миллиардерами. Однако из-за большой занятости для них эта ценность может быть выше. Это не только укрепляет их отношения в семье, но и помогает расслабиться, отвлечься от рабочих проблем. Знаете, что самые богатые люди в мире делают по утрам? Проводят свое утро в окружении семьи.

9. Планируют

Если имеется план на день, то вы готовы к этому дню. Некоторые миллиардеры уделяют некоторую часть своего утра, чтобы распланировать свой день. В этот план могут быть включены как деловые встречи, так и общественные мероприятия, время с семьей и так далее. Ежедневный план помогает расставить приоритеты, что позволит завершить наиболее важные задачи в первую очередь.

10. Общаются с супругами

Довольно много миллиардеров состоят в браке или серьезных отношениях. У них есть спутник по жизни. Они часто уделяют время с утра, чтобы пообщаться со своими любимыми. Повседневная суета может сильно изматывать их, что усложняет общение в конце дня. Поэтому они делают по утрам именно это — первые часы своего дня уделяют своим партнерам.

Эти вещи могут не только расширить ваши возможности, но и сократить разрыв между вами и этими богатыми людьми. Примите их во внимание и внедрите в свою жизнь.