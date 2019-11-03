закрыть
3 ноября 2019, воскресенье, 13:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

«Лошарик» доставили на ремонт

4
  • 3.11.2019, 9:33
  • 1,849
«Лошарик» доставили на ремонт
ФОТО: AP

Информацию о состоянии российской субмарины засекретили.

Атомную глубоководную станцию проекта 10831 АС-31 «Лошарик» доставили в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске Архангельской области для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, объем и сроки ремонтных работ пока неизвестны. Их можно будет оценить после того, как на подлодке будет проведена дефектация — выявление неисправностей и определение технического состояния составных частей агрегата.

Представители «Звездочки» отказались комментировать эту информацию.

В августе сообщалось, что ремонт «Лошарика» начнется осенью. Тогда планировалось, что сначала из субмарины откачают воду и оценят состояние титанового корпуса и внутренних помещений, после чего будет составлен проект на работы по ремонту и восстановлению.

1 июля в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая, согласно версии Минобороны России, занималась проведением батиметрических измерений. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.


популярное за неделю

Мнение

Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович