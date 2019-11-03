«Лошарик» доставили на ремонт 4 3.11.2019, 9:33

1,849

ФОТО: AP

Информацию о состоянии российской субмарины засекретили.

Атомную глубоководную станцию проекта 10831 АС-31 «Лошарик» доставили в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске Архангельской области для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, объем и сроки ремонтных работ пока неизвестны. Их можно будет оценить после того, как на подлодке будет проведена дефектация — выявление неисправностей и определение технического состояния составных частей агрегата.

Представители «Звездочки» отказались комментировать эту информацию.

В августе сообщалось, что ремонт «Лошарика» начнется осенью. Тогда планировалось, что сначала из субмарины откачают воду и оценят состояние титанового корпуса и внутренних помещений, после чего будет составлен проект на работы по ремонту и восстановлению.

1 июля в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая, согласно версии Минобороны России, занималась проведением батиметрических измерений. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.