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Бежали и падали: как в Витебске открывали KFC

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  • 3.11.2019, 9:41
  • 3,097
Бежали и падали: как в Витебске открывали KFC

Многие жители города хотели попасть в него первыми.

В Витебске 2 ноября открылся KFC — и посмотрите, как посетители торопились стать первыми клиентами. Видеозапись в своем аккаунте в ВК опубликовал местный ТРЦ «ТриО», где и разместился ресторан быстрого питания, сообщает tut.by.

Причиной такого ажиотажа, предположительно, стало анонсированное в соцсетях обещание команды KFC провести акцию: первые три гостя получают сертификаты на 100 рублей, а 300 следующих гостей — сертификат на 10 рублей на обед в ресторане.


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