Дональд Трамп: Нам нужно вернуть солдат домой 1 3.11.2019, 9:44

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Президент США назвал главную задачу в Сирии.

В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии. По его словам, для США главной целью является сохранение контроля над нефтью в этой стране, сообщает РБК.

«Режим прекращения огня успешно продолжается. Мы чуть отошли, но сохранили нефть. Другие пусть патрулируют границу. Нам это не нужно. Нам нужно вернуть солдат домой, но они там остаются, потому что нам надо сохранить контроль над нефтью», — сказал Трамп.

«Мне нравится нефть», — признался Трамп, добавив, что США сотрудничают в Сирии и с курдами, и с Турцией, и с другими странами.

Дональд Трамп подвергся критике после решения вывести американских солдат из целого ряда районов на севере Сирии. Часть военных городков и аэродромов, которые контролировала армия США в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака, заняли солдаты правительственной армии Сирии и российская военная полиция. Москва также договорилась с Анкарой о совместном патрулировании границы в районе зоны разграничения между турецкой армией и курдскими военными формированиями.

Американские военные между тем не полностью покинули Сирию. Они по-прежнему занимают позиции в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены крупные нефтяные месторождения. Министр обороны Марк Эспер объяснил это тем, что американские солдаты должны охранять нефть, чтобы она не досталась террористам.