«Википедия» написала о фильме NEXTA «Лукашенко. Уголовные материалы» 17 3.11.2019, 10:00

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Популярность разоблачительного видео о диктаторе растет.

Невероятной популярностью пользуется фильм Степана Светлова (NEXTA) «Лукашенко. Уголовные материалы».

Фильм о Лукашенко набрал на YouTube уже более 1 миллиона 327 тысяч просмотров. Еще 430 тысяч пользователей посмотрели фильм в «Одноклассниках», а также зафиксированы десятки тысяч просмотров во «ВКонтакте» и других социальных сетях.

О фильме написал популярный сетевой ресурс «Википедия»:

«Вечером 25 октября 2019 года на YouTube-канале NEXTA появился документальный фильм «Лукашенко. Уголовные материалы». Спустя сутки он вышел на первое место в трендах белорусского YouTube. За первые два дня видео набрало почти 700 000 просмотров. По словам блогера, фильм ориентирован на разные поколения. Он служит пособием как для молодежи, которая хочет знать больше, так и для старшего поколения, которое начинает терять надежду.

Уголовные материалы, которые уже четверть века ждут Лукашенко и обязательно его дождутся - все это собрано в новом документальном фильме канала NEXTA. Кривые тайные тропы, приведшие к власти малоизвестного директора совхоза, многочисленные преступления, политические убийства и даже секретный психиатрический диагноз - обо всем этом вы узнаете в этом фильме. А главное - поймете, почему Беларусь 25 лет топчется на месте и страдает от нищеты, пока все страны-соседи идут вперед и развиваются», — говорится в статье о фильме.