Состояние Илона Маска выросло на $2 миллиарда всего за неделю 3.11.2019, 10:01

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Фото: Reuters

Рост произошел благодаря хорошим финансовым показателям компании Tesla.

За последнюю неделю состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска выросло на два миллиарда долларов.

Общее состояние Маска составило 22,9 млрд. долларов, сообщает Forbes.

Рост произошел благодаря хорошим финансовым показателям компании Tesla, которая недавно отчиталась о прибыли в третьем квартале 2019 года.

В частности, акции компании выросли за неделю на 24%.

Маск также отметил, что Tesla опережает график в работе над внедорожником Model Y, который появится на рынке летом 2020 года.