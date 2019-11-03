«Омоновцев и тихарей никто переманивать и кормить не будет» 10 3.11.2019, 10:08

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Петр Кузнецов

Прислужникам Лукашенко стоит задуматься.

Основатель сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов привел цитату Лукашенко, который заметил, что Польшу многие часто ставят в пример Беларуси, и не только оппозиционеры, пишет «Солидарность».

— Но если так развивается страна, чего тогда глаз положили на специалистов из Беларуси с этой «диктатурой»? Вы хорошо развиваетесь — пожалуйста, кормите своих врачей, пусть они лечат ваших людей. Нет, хотят, чтобы белорусские, — заявил Лукашенко.

— Да потому и «положили глаз», что развиваются, денег достаточно, уровень позволяет разрешить себе излишки, людей не хватает — столько денег стало, — написал Кузнецов. — И готовы кормить именно что не только своих, но и чужих — лишь бы на них работали. Это прямая противоположность другой стране, которая как раз даже своих прокормить не в состоянии, не то, что еще чужих звать, и мы все знаем эту страну. Совершенно нормальная практика везде: в бизнесе, в шоу, в спорте — переманивать нужных тебе кадров оттуда, где им не в состоянии ничего предложить. Если у тебя предложить есть чего.

Вот уж кого действительно никто переманивать и кормить не будет, так это его, Лукашенко, омоновцев и тихарей. На которых все деньги, которые могли пойти врачам, и уходят. Никому они, кроме него, не нужны — ни развитым, ни неразвитым. И сам он эти деньги перераспределять не будет — ему врачей хватит поди. А мы будем их кормить, вместо врачей.