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Сальвадор высылает дипломатов Мадуро

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  • 3.11.2019, 10:45
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Сальвадор высылает дипломатов Мадуро
Президент Сальвадора Найиб Букеле
Фото: AFP

Страна примет посланников только от законного президента Хуана Гуайдо.

Сальвадор высылает из страны дипломатов из Венесуэлы. Всем им предписано покинуть пределы страны в течение 48 часов, говорится в сообщении, обнародованном правительством в Сан-Сальвадоре вечером в субботу, 2 ноября. В нем поясняется, что до проведения свободных выборов в Венесуэле Сальвадор считает законным лидером этой страны временного президента от оппозиции Хуана Гуайдо, сообщает dw.com.

В документе сообщается также, что Сальвадор готов принять новый дипкорпус Венесуэлы, назначенный Гуайдо. "В ближайшее время мы ожидаем получения верительных грамот от нового дипломатического представительства Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Одобрительная реакция США

Посол США в Сальвадоре Рональд Джонсон незамедлительно одобрил решение сальвадорских властей. "Мы аплодируем правительству Найиба Букеле за то, что оно, признав Гуайдо временным президентом Венесуэлы, позаботилось о том, что Сальвадор находится на правильной стороне истории", - написал Джонсон по-испански в своем микроблоге Twitter.

Уже многие страны признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы из-за нарушений, допущенных на выборах в этой стране. Лидер венесуэльской оппозиции также контролирует несколько посольств Венесуэлы, в том числе в США и Коста-Рике, однако ему пока не удается добиться свержения Николаса Мадуро, которого в числе прочих поддерживают Россия, Китай, Турция и Мексика.

Решение Сальвадора о высылке венесуэльских дипломатов было принято менее чем через неделю после того, как США согласились продлить еще на один год временную защиту для сальвадорцев, проживающих в Соединенных Штатах.


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