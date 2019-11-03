Как учителя в Минске пикеты перепутали

Как учителя в Минске пикеты перепутали16
- Андрей Войнич
- 3.11.2019, 10:48
- 5,314
Вот кто учит наших детей.
Давненько я не радовал вас историями с наших пикетов. А их, между прочим, более, чем достаточно. Смешных, трагичных, поучительных и не очень. Сейчас появилось больше свободного времени, исправляюсь.
Красноречивый случай произошел на днях. Стоим на улице Жуковского. Палатка, флаги, стенд, все дела. Подходят три женщины, лет 30.
- Здравствуйте, нас отправили из школы помочь вам, - говорят.
Ну мы немного удивились. Бывает часто, что подходят люди постоять, помочь, чаем угощают. Но чтобы так, целенаправленно, да еще из школы. Ну, все может быть.
- Давайте, можете помочь в сборе подписей за закрытие АЭС, - Алесь, напарник мой, говорит.
- Нет, давайте лучше мы буклеты пораздаем.
Ну ок, начали они буклеты раздавать, а мы тем временем транспарант разворачиваем.
- Ребята, помочь может? - спрашивают.
И тут случилось страшное. Одна из них внезапно побелела, руки задрожали. Я уже собираюсь за валерьянкой бежать, Алесь - скорую вызывать.
Оказалось, женщина прочитала, что написано на транспаранте. Ну, "колхозной диктатуре - баста", понимаете?
Отбегает на метров 10, забирая подружек. Советуются, всех трясет. Через минуты две самая смелая возвращается к нам.
- Извините, ребята, перепутали пикеты. Нас к "Белой Руси" директор отправил, мы подумали, что вы из них.
- А флаги, стенд не смутили?
- Да темно, не заметили, не обратили внимание. Нам было сказано, что они тут точно должны быть. Что делать? Нас же убьют просто на работе.
- Не убьют. Сказали ж вам подойти на пикет, вы и подошли. Не ваша ж вина, что "Белая Русь" такая незаметная. А вообще, стыдно, конечно, на побегушках так у преступников быть.
Снова ступор и белое лицо. Убегает. Подружки еще раньше смылись
Вот такие учителя в наших школах. Умные, смелые, честные. Чему они научат детей?
Андрей Войнич, «Фейсбук»