Как учителя в Минске пикеты перепутали 16 Андрей Войнич

3.11.2019, 10:48

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Вот кто учит наших детей.

Давненько я не радовал вас историями с наших пикетов. А их, между прочим, более, чем достаточно. Смешных, трагичных, поучительных и не очень. Сейчас появилось больше свободного времени, исправляюсь.

Красноречивый случай произошел на днях. Стоим на улице Жуковского. Палатка, флаги, стенд, все дела. Подходят три женщины, лет 30.

- Здравствуйте, нас отправили из школы помочь вам, - говорят.

Ну мы немного удивились. Бывает часто, что подходят люди постоять, помочь, чаем угощают. Но чтобы так, целенаправленно, да еще из школы. Ну, все может быть.

- Давайте, можете помочь в сборе подписей за закрытие АЭС, - Алесь, напарник мой, говорит.

- Нет, давайте лучше мы буклеты пораздаем.

Ну ок, начали они буклеты раздавать, а мы тем временем транспарант разворачиваем.

- Ребята, помочь может? - спрашивают.

И тут случилось страшное. Одна из них внезапно побелела, руки задрожали. Я уже собираюсь за валерьянкой бежать, Алесь - скорую вызывать.

Оказалось, женщина прочитала, что написано на транспаранте. Ну, "колхозной диктатуре - баста", понимаете?

Отбегает на метров 10, забирая подружек. Советуются, всех трясет. Через минуты две самая смелая возвращается к нам.

- Извините, ребята, перепутали пикеты. Нас к "Белой Руси" директор отправил, мы подумали, что вы из них.

- А флаги, стенд не смутили?

- Да темно, не заметили, не обратили внимание. Нам было сказано, что они тут точно должны быть. Что делать? Нас же убьют просто на работе.

- Не убьют. Сказали ж вам подойти на пикет, вы и подошли. Не ваша ж вина, что "Белая Русь" такая незаметная. А вообще, стыдно, конечно, на побегушках так у преступников быть.

Снова ступор и белое лицо. Убегает. Подружки еще раньше смылись

Вот такие учителя в наших школах. Умные, смелые, честные. Чему они научат детей?

Андрей Войнич, «Фейсбук»