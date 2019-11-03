В Гонконге демонстранты разгромили офис китайского информагентства
- 3.11.2019, 11:04
Речь идет об официальном агентстве Синьхуа.
В Гонконге демонстранты подожгли станции метро и некоторые здания, в том числе официальное китайское информационное агентство «Синьхуа», передает Reuters.
Демонстранты подожгли входы в станции метро, которые часто закрывались службами, чтобы остановить людей. Также протестующие вытащили две телефонных будки из-под земли, чтобы установить одну из множества пылающих баррикад.
Были также разрушены некоторые магазины и предприятия, в том числе торговая сеть американской сети кофеен Starbucks и офисы китайского информационного агентства Синьхуа.
Ранее полиция также использовала слезоточивый газ в парке в центре города, где собрались тысячи протестующих. Протестующие недовольны предполагаемым вмешательством Китая в свободу Гонконга, в том числе в его правовую систему. Китай отвергает это обвинение.
#Xinhua strongly condemns vandalizing of its #HongKong office by rioters more: https://t.co/STqsAY1soM pic.twitter.com/fOzXX2nmWg— CGTN (@CGTNOfficial) November 2, 2019
Напомним, что в Гонконге в субботу, 2 ноября, не менее 17 человек получили ранения в ходе массовых антиправительственных протестов, которые обернулись беспорядками. Все пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.