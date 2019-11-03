Белорусские чиновники готовятся к «мусорной» люстрации? 11 3.11.2019, 11:08

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Настали времена, когда даже к «выборам» пряников не осталось.

Когда украинцы на пляже в Болгарии рассказали мне, как у них на родине в Черновцах бросили в мусорный бак главного врача госпиталя ветеранов, я не поверила.

Загуглила — правда. В 2014-м снимки главврача в мусорке облетели украинские медиа. Руководителя учреждения коллектив обвинил в злоупотреблениях, нарушениях законодательства и психологическом давлении на подчиненных. Компания с пляжа рассказала, что главврач брал взятки, и из-за него вынуждены были уволиться хорошие специалисты.

Снимки люстрации главврача черновецкого госпиталя шокируют: мужчина в костюме сидит в мусорном баке, он закрывает лицо, когда его фотографируют журналисты.

Фото molbuk.ua

Главврача привезли к зданию областной госадминистрации, где под крики «Позор» и «Слава Украине» он подписал заявление об отставке. Люди смеялись и кричали: «Слава честному врачу!».

Фото nv.ua

Волна мусорной люстрации несколько лет назад прокатилась и по другим районам Украины: чаще всего в мусорные баки бросали политиков — депутатов местных советов. Наблюдая за этими историями со стороны, испытывала смешанные чувства: эти акты свидетельствовали о бессилии и отчаянии людей, которые не верили властям и устроили самосуд. Когда сосуд переполнен, что угодно может стать последней каплей.

Подобные ситуации возникали не только у наших соседей. Например, недавно мэру мексиканского города жестоко отомстили жители за невыполненное предвыборное обещание.

Как писала El Heraldo de Mexico, люди похитили мэра города Лас Маргаритас Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса из здания администрации, привязали к пикапу и протащили по городу. Так народ наказал чиновника за то, что он не восстановил дорогу. Мэр остался жив, в его освобождении приняло участие несколько десятков полицейских.

Интересно, что сказали бы наши соседи-украинцы или жители далекого мексиканского городка, если бы услышали эту типичную для Беларуси историю. На улице 1-го Августа в центре Слуцка мы с соседями уже шесть лет добиваемся от местных властей сделать тротуар. На дороге интенсивное движение, ходить по обочине опасно — это еще в 2013-м году признала областная госавтоинспекция, которая и рекомендовала Слуцкому райисполкому решить вопрос об устройстве пешеходной дорожки. Исполком с 2015 года кормит людей обещанием: выполнение работ будет проводиться исходя из бюджетного финансирования.

У нас не Украина и не Мексика — мы, белорусы, люди терпеливые и мирные. Пишем письма, звоним на горячие линии, а в ответ получаем отписки. В августе решили напомнить властям об обещанном — позвонили на прямую телефонную линию управделами Миноблисполкома. Объяснили чиновнику проблему, обещал разобраться и дать письменный ответ.

После разговора звонит журналист областной газеты, просит: сфотографируйте улицу и пришлите вашу переписку с исполкомом, опубликуем.

Как думаете, что изменилось? Ничего! Глава Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский как под копирку продублировал ответы предыдущих лет: работы по устройству тротуара включены в перечень работ по благоустройству города, выполнять их будут в порядке очередности. Если несогласны — обращайтесь в облисполком. В ЖКХ разводят руками: ваша улица вторая в списке на очереди, но три года на капитальный ремонт дорог денег не выделяют.

И никого к ответу не привлечешь: ни прошлого главу райисполкома, при котором начиналась эпопея с тротуаром, ни нынешнего. Потому что им все равно: их народ не выбирал. И соседи мои не питают иллюзий: настали в стране времена, когда даже к выборам на пряник в виде тротуара денег нет.

Татьяна Гусева, «Солидарность»