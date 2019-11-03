Ученые: дети, которые ходят пешком, став взрослыми, больше зарабатывают 3.11.2019, 11:29

Кроме того, они более развиты физически, доброжелательны и счастливы.

Учеными доказано, что дети, проживающие в районах, где необходимо постоянно добираться к нужному месту пешком, более развиты физически, доброжелательны и счастливы.

В будущем такие дети умеют зарабатывать деньги и обеспечивать себе достойную жизнь.

Почему так происходит?

Оказывается, успехи в будущем зависят от того, в какой среде вырос ребенок. Согласно исследованиям, дети, проживающие в труднодоступных районах, на 11% чаще добивались карьерного роста по сравнению со сверстниками из районов с развитой инфраструктурой, сообщает econet.ru.

Жизнь в отдаленных районах имеет свои преимущества:

можно экономить на автомобиле, добираясь к пункту назначения на общественном транспорте;

уровень социализации выше, поскольку местные жители, как правило, хорошо знают друг друга и чаще общаются (а принадлежность к одной социальной группе дает детям положительные эмоции и помогает в будущем в экономической мобильности);

Частая ходьба положительно влияет на когнитивные способности детей.

Американцами было проведено интересное исследование, участниками которого стали люди, рожденные в период с 1980 по 1982 года. Ученые проследили социальную, а также экономическую мобильность населения в возрасте до 30 лет с учетом места, где они родились и выросли.

По результатам исследований выяснено, что само по себе проживание в отдаленном районе не влияет на финансовое благополучие человека в будущем. За исключением случаев, когда есть еще и сопутствующие дальнейшему успеху факторы — отсутствие агрессии, доброжелательное отношение к окружающим, хорошая концентрация внимания и выносливость.