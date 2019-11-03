«Батон покупали самый дешевый, по 13 копеек» 8 3.11.2019, 11:49

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Фото: tut.by

Истории людей, которые выросли в бедных семьях.

Вы наверняка в детстве мечтали о большом домике для кукол, конструкторе или PlayStation. Но есть люди, у которых детские желания были совсем другими: линейка для уроков математики (ее приходилось делать самим), школьные тетради и теплая одежда.

Журналисты tut.by пригласили в студию людей, которые росли в бедных семьях. Они рассказали о трудных моментах своего детства, зависти к другим ребятам и отношении к деньгам сегодня.