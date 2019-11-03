Как заставить Россию вернуть Крым Украине: новая идея 6 3.11.2019, 11:55

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Может быть создана критическая масса неудобств для РФ.

Для того, чтобы вернуть Крым, нужно создать соответствующие предпосылки, рассказал в комментарии Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"И предпосылки должны создаваться, в первую очередь, Украиной. Она должна подавать в суды, открывать уголовные дела за незаконное пересечение границы Крыма любым россиянином. Приехал россиянин – вот ему уголовное дело. Тем более, что у нас уже криминализирован вопрос незаконного пересечения границы с Крымом. Надо возбудить миллион уголовных дел – возбуждайте уголовные дела и подавайте в розыск этих людей. Нужно также задействовать международные суды…", - отметил эксперт.

По словам эксперта, чем более обременителен Крым будет для России, тем лучше это будет для нас.

"Когда будет создана критическая масса таких неудобств для РФ, тогда станет возможным и отход от власти Путина, и санкционное давление. Это создаст предпосылки для того, что Россия пойдет на переговоры по Крыму, потому что ей нужно будет это", - убежден Загородний.

При этом эксперт подчеркнул, что если Украина ничего делать не будет, то даже развал России может не сработать, как и уход Путина от власти.

"Мы должны также понимать, что нанесение максимального экономического ущерба – это единственный способ заставить Россию что-либо делать. Ведь и Советский Союз распался не из-за того, что Россия не хотела поддержки имперского проекта, а из-за того, что деньги на поддержку этого проекта закончились. Сейчас то же самое", - особо отметил Загородний.

Подводя итоги, Загородний обратил внимание на то, что у России должно стать существенно меньше денег.

"Поэтому нужно для нее создавать неудобства везде, на каждом шагу. Она должна понимать, что это давление присутствует везде и всюду. Тогда и мир будет действовать так, как Украина. Потому что все зависит от национальной юстиции. Никакие международные суды, никто ничего за нас делать не будет, пока мы сами не будем этим заниматься", - резюмировал эксперт.