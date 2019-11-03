Мировой клуб богачей вырос до 47 миллионов человек 1 3.11.2019, 12:13

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Где их больше и на чем они зарабатывают?

За последний год более миллиона землян пополнили и без того немалую армию миллионеров, которая теперь составляет 47 млн человек. Журнал НВ пишет о том, какие страны лидируют по числу богатых людей

С лужайки Центрального парка в самом сердце Манхэттена хорошо видны пять новых жилых небоскребов. Они — часть так называемого Ряда миллиардеров, который начал формироваться посреди Нью-Йорка 10 лет назад.

Четыре из пяти небоскребов еще строятся, а квартира в любом из них обойдется покупателю не дешевле чем в $ 3 млн. Здесь же в недостроенном доме под номером 220 по улице Central Park South находится самое дорогое жилье, когда‑либо проданное в США. Это четырехэтажный пентхаус, который за $ 238 млн в начале 2019 года приобрел американский финансист Кен Гриффин.

Своим появлением Ряд миллиардеров обязан высокому спросу на апартаменты люкс-класса, что неудивительно: в Нью-Йорке, который заслуженно называют городом миллиона миллионеров, живет больше богачей, чем где‑либо на планете. К тому же именно США лидируют в мировом рейтинге по количеству миллионеров и миллиардеров.

В целом в мире сегодня число долларовых миллионеров достигло 46,8 млн, и около 19 млн из них — американцы, констатируют составители отчета Global Wealth Report 2019 от аналитического подразделения швейцарской финансовой группы Credit Suisse. Следующими по своей численности являются миллионеры Китая, Японии, Великобритании и Германии.

За прошедший год мировой клуб миллионеров вырос на 1,1 млн. Больше всего новичков — 675 тыс. — обеспечили Соединенные Штаты. К ним присоединились 187 тыс. японцев и 158 тыс. китайцев.

То, что на планете прибавилось состоятельных жителей, — следствие роста мирового богатства, которое увеличилось на 2,6 %, или на $ 9,1 трлн, подтолкнув вверх средний достаток населения, констатируют эксперты. Но есть и другие причины.

«Рост числа миллионеров объясняется тремя факторами: увеличением среднего достатка, ростом населения и изменением структуры распределения богатства», — детализирует Джим Дэвис , соавтор отчета Credit Suisse Research Institute, профессор экономики в канадском Университете Западного Онтарио.

За последние годы богатые мира сего выиграли от растущей глобализации, называет еще один фактор Тереза Неф , научный сотрудник Всемирной лаборатории неравенства при Парижской школе экономики.

«Состоятельные люди получили от глобализации больше, чем обычные граждане, так как выросли международные инвестиции, расширились возможности получения ренты, а еще богачи смогли прятать часть своей прибыли в налоговых гаванях», — перечисляет Неф. И добавляет: по некоторым оценкам, граждане США удерживают в офшорах около 9 % всего годового национального дохода страны.

К тому же многие богатые жители развитых стран инвестируют в ценные бумаги, рынки которых с начала 2019 года выросли: в США и Китае — на 20 %, а в Японии — на 10 %, дополняет коллег Иван Компан, украинский финансист, основатель First Kyiv Investment Club.

Экономика № 1

55-летний основатель американского гиганта онлайн-торговли Amazon и самый богатый человек планеты Джефф Безос во многом напоминает портрет современного супермиллионера, составленный Wealth-X, компанией исследований в сфере богатства и роскоши. По ее расчетам, это мужчина в возрасте около 60 лет, который самостоятельно заработал свое состояние.

Сфера потребительских и бизнес-сервисов, в которой сколотил капитал Безос, занимает второе место после банкинга и финансов в списке индустрий мировых супермиллионеров, констатируют исследователи. К тому же его Amazon является технологической компанией, а в Соединенных Штатах технологии — серьезный поставщик миллиардеров, второй после финансов и инвестиций.

Сегодня бизнес Amazon покрывает более 50 стран, однако наибольшим рынком компании по‑прежнему остаются США — крупнейшая экономика мира с максимальным числом миллионеров. Доход на душу взрослого населения здесь растет вот уже 11 лет подряд, констатируют исследователи Credit Suisse Research Institute.

Состоятельные люди получили от глобализации больше, чем обычные граждане, — Тереза Неф, научный сотрудник Всемирной лаборатории неравенства при Парижской школе экономики.

«Американская экономика в этом году, в отличие от экономик других развитых стран, растет, и на этом фоне повышается стоимость компаний», — поясняет Компан. Наиболее значимо в 2019‑м подорожали акции американских предприятий технологической и индустриальной отраслей, а также сферы недвижимости, уточняет он.

Пример технологического гиганта Amazon хорошо иллюстрирует влияние биржевых колебаний на капиталы богатых американцев. Так, 24 октября 2019‑го в результате падения котировок компании Безоса бизнесмен потерял около $ 7 млрд, и статус богатейшего жителя планеты перешел к основателю Microsoft Биллу Гейтсу, чье состояние оценивается в $ 105,7 млрд. Однако уже через сутки ситуация на бирже изменилась, и Безос вновь оказался на верхушке списка супербогачей с активами на сумму $ 109,9 млрд.

«Столько денег не потратишь на ужины в ресторане», — шутит миллиардер. Эффективно распоряжаться капиталом — значит реинвестировать его, подчеркивает он. Например, в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin Бе¬зос каждый год вкладывает по $ 1 млрд.

Еще небольшую часть средств бизнесмен тратит на покупку недвижимости. Так, десять лет назад уроженец города Альбукерке Безос купил апартаменты в столице богачей Нью-Йорке. А этим летом пополнил свою коллекцию нью-йоркской недвижимости трехэтажным пентхаусом и двумя квартирами на Пятой авеню.

Безумно богатые азиаты

В 2019 году, несмотря на трудности минувшего года — торговую войну с США и замедление экономического роста ряда стран — ключевых экспортных рынков для китайских товаров, — ВВП КНР вырос на 6 %, а число местных миллионеров — на 158 тыс.

«Растущая экономика создает новых миллионеров», — констатирует Компан.

При этом всех успешных китайских бизнесменов аналитики авторитетной аудиторской компании PwC делят на четыре поколения, в зависимости от источника их богатства. Представители первого поколения воспользовались низкими зарплатами китайских рабочих и снижением торговых барьеров и стали крупными производителями-экспортерами. Капиталы второго поколения выросли в сфере недвижимости в период активного роста китайских городов. Среди бизнесменов третьего поколения — преимущественно создатели интернет-платформ для онлайн-торговли, а четвертого — основатели различных технологических компаний, от создателей мобильных приложений до исследователей искусственного интеллекта и биотехнологий.

Один из богатейших жителей КНР 65-летний Ван Цзяньлинь — из второго поколения китайских бизнесменов. Свою девелоперскую компанию Dalian Wanda он основал в 1988 году и начал со строительства жилья и торговых центров. Затем компания взялась за возведение офисной и жилой недвижимости премиум-класса и расширила операции за рубежом. Сегодня Dalian Wanda Group — один из крупнейших девелоперов коммерческой недвижимости в мире, а ее основатель — владелец состояния в $ 22.7 млрд.

«Оставайся близок к правительству и сторонись политики», — любит повторять Цзяньлинь фразу, которая помогла ему достичь бизнес-вершин в Китае.

Живет миллиардер в Пекине — втором городе КНР по числу миллиардеров. Тем временем лидером по числу супер-богачей является автономный район Китая Гонконг. По концентрации богачей он даже превосходит Нью-Йорк, Токио и Париж. На 7 млн населения этого мегаполиса площадью чуть меньше Рима приходится 79 миллиардеров и более 10 тыс. человек, чье состояние превышает $ 30 млн.

Супербогатые горожане предпочитают жить в районе Виктория Пик — высочайшей точке острова Гонконг с утопающими в зелени роскошными виллами и живописным видом на залив. К их услугам в мегаполисе создана целая инфраструктура дорогих развлечений. Здесь работают два ипподрома, годовой объем ставок на которых достигает $ 15,8 млрд, местные гавани поделены между элитными яхт-клубами, а улицы пестрят вывесками ведущих люксовых брендов.

Пообедать состоятельные жители Гонконга могут в одном из 82 ресторанов, отмеченных звездами авторитетного международного гида Мишлен. Часть из них находится в модном районе Лэндмарк по соседству с флагманским магазином Louis Vuitton в Азии, еще часть — на улице Кантон-роуд рядом с бутиками Gucci, Chanel и Dior.

Страна восходящего богатства

В прочем, мировое лидерство по числу мишленовских ресторанов принадлежит вовсе не Гонконгу, а японской столице Токио — там их 230. Именно здесь живет большинство состоятельных граждан Страны восходящего солнца. Причем, несмотря на замедлившийся рост местной экономики, их число продолжает расти.

За последние 19 лет достаток на душу взрослого населения в Японии вырос всего на 24 % — до $ 240 тыс. Медленный рост японского ВВП экономисты объясняют нестабильной динамикой фондового рынка и рынка недвижимости, а также невысокими процентными ставками и более низким, чем ранее, уровнем сбережений. При этом в Японии сохраняется довольно низкий уровень социального неравенства, сопоставимый с показателями Испании и Израиля. Здесь всего 4,6 % населения владеют активами на сумму меньше $ 10 тыс., тогда как доля населения с состоянием более $ 100 тыс. в пять раз больше, чем в среднестатистической стране мира.

Столько денег не потратишь на ужины в ресторане, — Джефф Безос, богатейший человек планеты, основатель американской компании Amazon

«Япония — богатая страна, где часть жителей эволюционировали в миллионеров», — поясняет прибавку в когорте японских богачей Компан.

С начала года местный ВВП вырос на 0,9 %, а фондовый рынок — на 10 %. И хотя спад на мировом рынке потребительской электроники давил на экспортно ориентированные отрасли Японии и сдерживал доходность акций, ситуацию смягчило укрепление йены по отношению к доллару, отмечают аналитики Wealth-X.

Увеличил свой капитал и богатейший японец — Тадаси Янай, основатель и управляющий ретейл-гиганта Fast Retailing, чей флагманский бренд Uniqlo уже завоевал широкую популярность в Азии и имеет амбициозные планы покорения рынков Европы и США. В этом году, как и в предыдущие два, компания японского богача № 1 показала рекордную прибыль, нарастив продажи на 9 %. В итоге состояние Яная выросло до $ 31,6 млрд, а сам он поднялся с 41‑й на 27‑ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты от американского издания Forbes.

«Чтобы быть очень успешным, нужно быть сумасшедшим и немного эксцентричным» — так рассуждает 70‑летний Янай, имея в виду в первую очередь себя.

На пьедестале без перемен

За следующие пять лет объем всемирного богатства вырастет еще на 27 % и достигнет $ 459 трлн, тогда как число миллионеров увеличится до 65 млн, подсчитывают исследователи Credit Suisse Research Institute. В США их станет больше на 23 %, в Китае — на 55 %, а в Японии — и вовсе на 71 %.

Многие японцы уже сегодня владеют капиталом чуть меньше $ 1 млн, и в следующие несколько лет рост среднего достатка повысит многих из них до статуса миллионеров, поясняет оптимистичный прогноз в отношении Страны восходящего солнца Дэвис.

Тем временем Китай сохранит динамику последних лет — высокий годовой темп роста среднего достатка при удлиняющемся и расширяющемся верхнем сегменте населения по уровню доходов.

Но абсолютным лидером по‑прежнему останутся Соединенные Штаты, подчеркивают эксперты.

«В США миллионеров настолько больше, чем где‑либо, что любой стране понадобится более пяти лет, чтобы их догнать», — констатирует Дэвис.

При этом в США, Китае и Японии в следующие пять лет средний достаток и численность населения будут расти быстрее, чем в следующих за ними по количеству миллионеров странах — Великобритании, Германии, Франции и Италии. Такая динамика сохранит за ними статус главных обителей миллионеров, заключает эксперт.