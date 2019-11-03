Уникальная «паутина»: как отличить настоящий американский виски от подделки 3 3.11.2019, 12:18

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Это свойство характерно только для Бурбонов.

В руках ученых теперь есть новый способ отличить качество Бурбонов среди других виски. Он поможет определить поддельный напиток и протестировать новые методы для ускорения производства старения виски, пишет glas.ru.

Исследователи обнаружили эти виски-паутины путем выпаривания капель Бурбона, разбавленных водой, и изучения осадка под микроскопом. У Бурбонов при концентрации спирта не менее 3% остаются однородными остаточные пленки. Бурбоны с алкоголем концентрации около 10% оставляют метки, похожие на кофейные кольца.

К удивлению исследователей, почти каждый американский виски, разбавленный примерно до 20%, оставил после себя уникальный след, похожий на паутину. Исследователи считают, что соединения, которые выщелачиваются в виски, пока он стареет в обугленной дубовой бочке, создают эту паутину. Разбавляя Бурбон, частицы соединения поднимаются к поверхности и формируют пленку над каплей. По мере того, как жидкость испаряется, создается паутинка.

Исследователи не смогли создать подобную паутину, используя канадский или шотландский виски, предполагая, что такой узор характерен только для американского виски, которое выдерживается в новых, а не повторно используемых бочках.