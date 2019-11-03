Медведь на ухо наступил 7 3.11.2019, 12:32

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Фото: Belta

Как белорусские чиновники выставляли себя на смех, пытаясь музицировать.

UDF.BY рассказывает о редких белорусских чиновниках, которые осмелились продемонстрировать людям свой вокал.

Лукашенко

Правитель Беларуси давно известен в стране как человек, любящий спеть. Накануне президентских «выборов» 2001 года было записано известное видео, на котором Лукашенко взял в руки баян и не без труда исполнил «Восточую песню» Валерия Ободзинского.

Год назад правитель страны спел с активом БРСМ песню Александры Пахмутовой «О тревожной молодости». К пению он подключил и главу своей администрации Наталью Кочанову.

Губернатор Сумар

Некоторые уже подзабыли, что когда-то в Беларуси был председатель облисполкома, который записал целый альбом романсов в своем исполнении. Губернатор Брестчины не стеснялся петь на публичных мероприятиях. Однажды он даже спел вместе с солисткой Киевского театра оперетты Соломией Приймак.

На этом видео Константин Сумар поет с ветеранами песню «Ночь коротка».

Руководитель совета республики Рубинов

Лет десять назад Анатолий Рубинов активно публиковал свои стихи, чей художественный уровень некоторые не боялись высмеивать. Но для всех полной неожиданностью стало, когда председатель «совета республики» во время поездки в Гродно взял в руки гитару.

О его визите в ГрГУ имени Янки Купалы местная пресса написала так: «Анатолий Рубинов попросил вынести на сцену гитару. Сыграл и спел для сотрудников вуза три песни собственного сочинения – о родине, о любви, о жизни».

Видео того выступления, к сожалению, в открытом доступе не сохранилось.

Замминистра Карачевский

Владимир Карачевский теперь работает директором «Беларусьфильма», а ранее занимал пост заместителя министра культуры. Чиновник регулярно радовал публику своим исполнением романсов. И это неудивительно: Карачевский работал учителем музыки и руководителем детской музыкальной студии.

В сети также есть видео четырехлетней давности, на котором Карачевский поет дуэтом с дипломатом Павлом Латушко, теперь руководящим Купаловским театром.

Министр Колтович

О новой стороне руководителя министерства антимонопольного регулирования и торговли широко стало известно в начале 2018 года. О Владимире Колтовиче вышел большой сюжет на белорусском телевидении. В какой-то момент чиновник взял в руки гитару и исполнил известную песню Булата Окуджавы.

На видео с отметки 5.13.

Дипломат Купчина

В этом году посол Беларуси в Австрии Елена Купчина выложила в соцсети видео, на котором она исполняет белорусскую народную песню «Шлі салдацікі дамоў». Таким образом дипломат присоединилась к акции «Давайце памятаць разам!», посвященную 75-летию освобождения нашей страны от нацистов.

«Депутат» Марзалюк

Игорь Марзалюк накануне предстоящих через несколько недель «парламентских выборов» кандидат в «депутаты» выложил на YouTube ролик где он поет песню «Мой путь — ваш выбор».

Причем Марзалюк, идущий на второй срок в «палате представителей», замахнулся на создание целого клипа: в ролике показаны достопримечательности Могилева. В СМИ пишут, что песня принадлежит авторству украинского шансонье Александра Яременко.