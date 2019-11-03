Муфтий Сибири встал на защиту солдата, расстрелявшего восьмерых сослуживцев 3.11.2019, 12:40

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Нафигулла Аширов

Духовный лидер считает, что в России пытались унизить солдата-мусульманина.

Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России муфтий Нафигулла Аширов в соцсетях попросил "земляков, братьев и сестер по вере" помочь в справедливом расследовании дела солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в Забайкалье, сообщает Сибирь. Реалии.

Всем "неравнодушным" муфтий предложил собрать деньги на адвоката для того, чтобы "пролить свет на причины происшедшей трагедии". Юрист, нанятый родственниками и знакомыми Шамсутдинова, планирует, по словам муфтия, найти людей, которые проходили службу в той же воинской части, и расспросить об отношениях между военнослужащими. Кроме того, деньги нужны для того, чтобы отец Рамиля Шамсутдинова смог лично приехать в воинскую часть в Забайкалье и разобраться в причинах происшествия, заявил Аширов. Ранее муфтий заявил, что "гибель восьми беспредельщиков" произошла из-за попытки "унизить солдата-мусульманина из Сибири".

25 октября во время смены караула солдат в воинской части поселка Горный в Забайкалье застрелил сослуживцев из табельного оружия: убиты восемь человек, еще двое ранены. Перед стрельбой в воинской части в Забайкалье между рядовым Рамилем Шамсутдиновым, застрелившим военных, и ротным произошел конфликт из-за мытья пола, заявил источник в части. По словам анонима, рядовой Шамсутдинов отказался выполнить задание ротного "вроде мытья пола", и тогда сослуживцы решили заставить его.

Семья солдата, раненного Шамсутдиновым, обвинила представителей военной комендатуры в Забайкалье в угрозах. В Комитете солдатских матерей России, куда обратилась тетя одного из пострадавших, сообщили, что о трагедии в семье узнали из СМИ. Когда родственница пострадавшего обратилась в военную комендатуру в Забайкалье, ей стали угрожать проблемами, "если она будет лезть в это дело".