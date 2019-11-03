Зеленский - артиллеристам: Держите порох сухим 5 3.11.2019, 12:50

Сегодня в Украине отмечается День ракетных войск и артиллерии

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, попросил их держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом говорится в поздравлении главы украинского государства, размещенном на его сайте, передает liga.net.

"Воины-артиллеристы всегда считались элитой войска и отличались своей организованностью, слаженностью, точностью в расчетах и точностью огня и ударов.

В ваших руках - мощные и мощные артиллерийские и ракетные системы, которыми вы хорошо овладели и мастерски применяете. Благодаря вашему профессионализму в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в этот день мы в скорби склоняем головы перед героями- артиллеристами, которые отдали свою жизнь за мирное будущее Украины, их будут помнить вечно.

"От имени Украинского народа искреннее Спасибо личному составу ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу", - сказал глава государства.

День ракетных войск и артиллерии в Украине ежегодно отмечается 3 ноября в соответствии с указом президента от 31 октября 1997 года.