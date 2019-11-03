«Палаточница»: Народу необязательно знать о доходах чиновников 4 3.11.2019, 13:21

Назначенку заставила проговориться на дебатах активистка «Молодежного блока».

Баллотирующаяся на новый срок «депутат» «палаты представителей» Людмила Макарина-Кибак не считает обязательной публикацию деклараций чиновников о доходах, сообщают naviny.by.

«Я считаю, что это правильно, что мы заполняем декларации. Мы их сдаем, нас проверяют, поэтому необязательно их публиковать. Тогда надо публиковать декларации всех», — заявила Макарина-Кибак на теледебатах с другими кандидатами в депутаты от минского Грушевского избирательного округа № 98. Запись дебатов была показана 1 ноября на телеканале «Беларусь 3».

Вопрос о публикации деклараций задала Алана Гебремариам, баллотирующаяся от Белорусской социал-демократической Громады активистка неформального «Молодежного блока».

На последовавший за ответом вопрос: «То есть народ не должен знать, сколько зарабатывают и что имеют люди, которые работают для них?» — «депутат» и «кандидат» в депутаты заявила: «А вы считаете, что у нас очень высокая заработная плата, у чиновников, что вас так волнует вопрос? Я так не считаю».

По мнению Гебремариам, «это должно быть открытым для общества, как во всех прогрессивных европейских странах».

«А оно открыто. Все об этом знают. Я так считаю, такое мое мнение», — ответила Макарина-Кибак.