Где отдохнуть в ноябре: 10 лучших направлений 3.11.2019, 13:35

Иллюстрационное фото

Куда поехать в отпуск, если он выпал на этот месяц.

Лайфхакер рассказывает о солнечных и интересных местах, где вы точно забудете об осенней хандре.

5 направлений для пляжного отдыха

1. Дубай, ОАЭ

Температура воздуха: 29–31 °C.

Температура воды: 27–28 °C.

В ноябре в Арабских Эмиратах устанавливает очень комфортная погода, но нет такого наплыва туристов, как декабре-январе. Так что этот месяц отлично подходит для отдыха: и пляжного, и экскурсионного.

Среди прочих развлечений Дубая: сафари в пустыне, первоклассные аквапарки, прыжки с парашютом, развитая ночная жизнь и даже возможность покататься на лыжах или сноуборде. В общем, вариантов отдыха масса, как и полагается туристическому центру.

2. Ямайка

Температура воздуха: 29–30 °C.

Температура воды: 29 °C.

По сравнению с другими осенними месяцами в ноябре на Ямайке стоит относительно сухая погода. В то же время ещё нет толп американцев, которые традиционно заполоняют остров зимой. Поэтому спокойный и более бюджетный, чем в высокий сезон, пляжный отдых обеспечен.

Кроме лежания на ямайском песочке, можно ещё отправиться на экскурсию по местным водопадам, сплавиться по Чёрной реке, наводнённой крокодилами, и, конечно, насладиться местной кухней и музыкой (родина Боба Марли как-никак).

3. Мальдивы

Температура воздуха: 29–30 °C.

Температура воды: 28 °C.

Конец осени — переходный период для Мальдив: официально сезон дождей ещё продолжается, но по сути их не так уж много. В переводе это означает сниженные цены на райский отдых.

Больше всего осадков в это время выпадает в центре архипелага, меньше — на севере. Кроме этого, стоит учесть, что сёрфингом лучше заниматься на атолле Адду: там самый сильный ветер.

В остальном отдых на разных частях архипелага не сильно отличается. Прекрасные пляжи и водные развлечения вроде дайвинга и сноркелинга есть везде.

4. Пхукет, Таиланд

Температура воздуха: 29–30 °C.

Температура воды: 28 °C.

В любимый дауншифтерами Таиланд можно отправляться начиная с ноября, когда заканчивается сезон дождей. И если в каких-то частях страны они ещё могут потревожить, то риск промокнуть на Пхукете минимален. Из преимуществ такой ситуации: отдохнуть можно дешевле, чем обычно, особенно в первой половине месяца.

Что вас ждёт ещё: тёплое и чистое море, ночная жизнь и достопримечательности, в основном храмы и парки. Но остров большой, посмотреть есть на что.

5. Андаманские острова, Индия

Температура воздуха: 30–31 °C.

Температура воды: 29 °C.

Для любителей более уединённого отдыха отлично подойдут Андаманские острова. На них, как и на всём индийском побережье, в ноябре устанавливаются комфортные условия для отдыха. И если приедете в середине месяца, то точно сможете застать прекрасную погоду и привлекательные цены.

Из остальных плюсов островов: красивые песчаные пляжи и главная местная забава — купание со слонами.

5 интересных направлений

1. Лондон, Великобритания

Температура воздуха: 9–13 °C.

Ноябрь в Лондоне — время праздников и огней. Блистать город начнёт 5 ноября, в ночь Гая Фокса: в это время лондонцы будут жечь костры и запускать фейерверки в честь провала Порохового заговора 1605 года.

Через несколько дней, 9 ноября, горожане снова будут праздновать. Поводом станет инаугурация главы района Сити, которая называется Lord Mayor’s Show. Это одно из старейших британских торжеств, которое сопровождается красочным карнавалом и оканчивается салютом над Темзой.

И наконец, в ноябре британская столица начнёт готовиться к Рождеству. Город преобразится к празднику, будут открываться рождественские ярмарки и проводиться тематические мероприятия. В общем, от ощущения радости и волшебства избавиться не получится.

2. Нью-Йорк, США

Температура воздуха: 9–15 °C.

Ещё одна страна, которая погрузится в атмосферу праздника в конце осени, — Америка. И речь, конечно, о Дне благодарения, который состоится 28 ноября. Каждый, кто смотрел голливудские фильмы (то есть примерно все), знает, что это лучшее время для поедания индейки и тыквенного пирога.

Праздник будут отмечать по всей стране, но самое главное торжество, парад «Мэйси», пройдёт в Нью-Йорке. На центральные улицы города 28 ноября выдвинется процессия из ряженых, клоунов, танцоров и духовых оркестров. Изюминкой парада, как всегда, станут гигантские шары-аэростаты в виде персонажей мультфильмов и комиксов.

3. Оахака-де-Хуарес, Мексика

Температура воздуха: 25–27 °C.

1 и 2 ноября по всей Мексике проходит очень яркий праздник — День мёртвых. Несмотря на то, что повод не самый радостный (почитание усопших), мексиканцы умудряются отмечать его со свойственным им весельем.

Торжества не ограничиваются обычным посещением кладбища и семейной трапезой. Тут и создание сахарных черепов и красочных алтарей, и карнавальные шествия с музыкой и прочими забавами. Особенно яркие гулянья проходят в Оахака-де-Хуарес. Если хотите увидеть День мёртвых во всём его колорите, отправляйтесь туда.

4. Пловдив, Болгария

Температура воздуха: 8–14 °C.

Интересно в ноябре и в Пловдиве, втором по величине городе Болгарии. В 2019 году он принимает переходящий статус культурной столицы Европы. Поэтому в течение всего месяца здесь будут проходить различные мероприятия и выставки.

С 15 по 17 ноября ожидается ещё одно яркое событие — «Дефиле на младото вино». По традиции в городе проведут дегустации болгарских вин нового урожая и другие мероприятия, посвящённые напитку.

5. Санкт-Петербург, Россия

Температура воздуха: –1–4 °C.

В ноябре Петербург полностью оправдает звание культурной столицы. Начнём с того, что с 14 по 16 ноября в городе пройдёт Международный культурный форум. Программа делится на профессиональную и общедоступную часть, так что можно посетить разные мероприятия: спектакли, перформансы, лекции и литературные вечера.

Также в конце месяца в Северной столице состоится фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум». В рамках него пройдут спектакли, симфонические концерты и другие события, которые точно придутся по вкусу ценителям прекрасного.

Есть и более земные развлечения, стоит следить за питерской афишей: там почти всегда можно найти что-то интересное.