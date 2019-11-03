закрыть
3 ноября 2019, воскресенье, 18:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Названы главные версии убийства начальника центра «Э» Ингушетии

  • 3.11.2019, 13:56
  • 3,144
Названы главные версии убийства начальника центра «Э» Ингушетии
Ибрагим Эльджаркиев

Российский чиновник находился под госохраной.

Убийство начальника центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева, по первоначальной версии, имеет признаки заказного характера и связано с его служебной деятельностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, преступнику был известен маршрут передвижения Эльджаркиева. Источник уточнил, что Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. «Это не служебная командировка», — добавил собеседник.

Telegram-канал Baza утверждает, что Эльджаркиев приехал в Москву несколько дней назад на учебу в РАНХиГС. По данным издания, он находился под госохраной после предыдущего покушения в январе — тогда на трассе «Кавказ» его машину обстреляли неизвестные.

Нападение на Эльджаркиева 12 января произошло вскоре после убийства правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева — одного из лидеров религиозной группы баталхаджинцев. РЕН ТВ также связывает убийство Эльджаркиева с его конфликтом с баталхаджинцами.

По данным Telegram-канала Mash, полиция в качестве версий произошедшего рассматривает профессиональную деятельность и личностные взаимоотношения. В Ингушетии у Эльджаркиева «было много врагов», добавляет Mash.

Преступление было совершено вечером 2 ноября у одного из подъездов дома № 2 на улице Академика Анохина. Неизвестный мужчина расстрелял Эльджаркиева, второй жертвой стал его брат Абдулахмед. От полученных ранений мужчины скончались на месте. Момент убийства попал на камеры наружного видеонаблюдения.


популярное за неделю

Мнение

Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович