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БТ покажет сериал о смене власти

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  • 3.11.2019, 14:19
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БТ покажет сериал о смене власти

Актеру, сыгравшему главного героя, в самом деле удалось стать президентом.

Телеканал «Беларусь-1» анонсировал как «главную телепремьеру осени» показ украинского телесериала «Слуга народа». Все три сезона будут показываться с 11 ноября по одному эпизоду с понедельника по четверг в 20.00, сообщает «Радыё Свабода».

Телесериалов снимала с 2015 года студия «Квартал 95», премьера прошла на украинском телеканале «1 + 1». Всего вышел 51 эпизод.

По сюжету, учитель истории Василий Голобородько становится известным, когда высказывает на видео возмущение ситуацией в стране. Воспользовавшись популярностью, он выдвигается кандидатам в президенты и побеждает.

Главную роль исполнял комик Владимир Зеленский, который после третьего сезона стал президентом Украины в реальном мире. Вокруг Зеленского сложилась партия, которую назвали «Слуга народа» - сейчас она имеет 254 из 424 мест в парламенте.

В международной базе данных IMDb сериал имеет 7 из 10 баллов от зрителей, на российском «Кинопоиске» - 8 из 10.


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