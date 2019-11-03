Названы три самые мужские профессии в Беларуси 3 3.11.2019, 14:39

2,269

Доля мужчин в общей численности работающих в стране составила 44,8%.

Ежегодно в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. В этом году он выпал на 2 ноября, сообщает officelife.media.

Сферы деятельности с наибольшей долей работающих мужчин (от общей численности работников организаций соответствующего вида экономической деятельности):

строительство — 81,4%,

транспортная сфера — 70%,

сельское, лесное и рыбное хозяйство — 60,6%.

По данным на конец 2018 года, доля мужчин в общей численности работающих в организациях страны составляла 44,8%. Среди них каждый третий имеет высшее образование, каждый четвертый — профессионально-техническое.