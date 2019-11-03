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Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

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  • 3.11.2019, 14:43
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Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину
Аркадий Бабченко

Свое решение он аргументировал сменой власти в стране.

Российский журналист Аркадий Бабченко, выступающий против кремлевского режима, сообщил, что уехал из Украины.

Свое решение он аргументировал сменой власти в Украине, сообщает nv.ua.

«Если Украина выберет «кандидата Х» — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю». Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал… Пацан сказал, пацан сделал», — написал Бабченко на своей странице в Facebook.

В своем посте он также упомянул возвращение в Украину бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова: «Портнов приехал — Бабченко уехал. Чем вы теперь недовольны-то. Поменяли хулигана».

В 2018 году в Киеве предотвратили покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко. Правоохранители инсценировали его «убийство» — киллер якобы совершил три выстрела в спину.

В итоге правоохранители задержала организатора покушения, которым оказался гражданин Украины, владелец частной компании по производству оружия Борис Герман. По данным СБУ, его завербовали российские спецслужбы.


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