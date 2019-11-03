Проекты и прожекты: как власти тянут бегемота из болота 2 3.11.2019, 15:22

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Орша не одна у нас требует поднятия из «руин и пепла».

В апреле 2017 года Лукашенко, выступая с ежегодным посланием, велел поднять Оршанский район «из руин и пепла». Спустя год, в августе, президент посетил Оршу, остался недоволен увиденным и разогнал верхушку правительства. Обновленный Совет Министров на проблемные регионы взглянул шире, и оказалось, что Орша не одна у нас такая.

9 октября т. г. правительство утвердило «План развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития». Таковых насчитали 31 район из 128, имеющихся в Беларуси. Получается, у нас «в пепле и руинах» лежит не одна Орша, а целых тридцать одна, четверть районов страны!

«Сильные новости» изучили этот 140-страничный документ и сделали выборку по ситуации и перспективам, касающимся Гомельщины.

По количеству отстающих и в процентном отношении наш регион в «лидерах». Из 22 районов таковыми Совмин считает 8 (36,4%). А именно: Наровлянский, Ветковский, Добрушский, Кормянский, Чечерский, Лоевский, Лельчицкий и Петриковский районы.

На второй и третьей позиции Витебская и Могилевская области, в обеих по 23 района, из которых по 7 надо поднимать «из руин и пепла» (по 30,4%). Для сравнения: в Гродненской — 3 из 18 (16,7 %), Брестской области — 3 из 19 районов (15,8%), Минской — 3 из 22 (13,6%).

И еще немного цифирь с процентами

На 1 января 2019 года в отстающих в развитии районах проживало 595,5 тыс. человек (6,3% общей численности населения страны), по итогам 2018 года было занято в экономике 242,3 тыс. человек (5,6 %). Удельный вес отстающих в развитии районов в объеме промышленного производства страны составил 1,6%, объеме экспорта товаров — 0,4%, выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг (далее — выручка) — 1,4 процента. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года по отстающим районам составляет менее 75% к среднему значению по Беларуси, за исключением Наровлянского района Гомельской области (76,2%) и Клецкого района Минской области (78,1%).

В 2015 — 2017 годах ситуация в отстающих районах характеризовалось тенденциями в числе которых: увеличение разрыва по объему выручки на одного занятого в экономике, стагнация промышленного производства интенсивное сокращение численности населения.

Среди отстающих районов Гомельщины более всех численность населения сократилась в Петриковском. В документе правительства это показатель указан в процентах — от 5% и выше. По данным белорусской статистики, население Петриковского района составляет 26,4 тыс. человек. При этом, численность населения района с 2001-го по 2019 годы сократилось на 37,9%.

Что касается рабочих рук, по Гомельщине самая низкая численность занятых в экономике в расчете на 1000 жителей сложилась в Ветковском (363 человека) и Лоевском (377 человек) районах. Для сравнения: по стране — 458 человек.

«Основная задача — подтянуть отстающие регионы до среднереспубликанского уровня. Эта задача непростая. Нужно создать условия не только для реального сектора, но и для привлечения трудовых ресурсов, снижения оттока населения за счет создания комфортных условий для жизни», — заявил в августе на заседании Президиума Совета Министров глава правительства Сергей Румас.

Нет тяжелее работы, чем из болота тянуть бегемота

Как правительство намерено реализовывать свой план? В документе идет речь о комплексе мер в виде портфеля инвестиционных проектов и предложений. Он содержит 282 проекта с общим объемом инвестиций 10 024,1 млн. рублей и 2,5 млн. долларов США, а также 224 инвестиционных предложения с требуемым объемом финансирования около 900 млн. рублей. Предполагается, что ежели все написанное на бумаге удастся претворить в жизнь, то в 2019–2020 годах во всех отстающих регионах сократится разрыв «в уровне и качестве жизни населения по сравнению со среднереспубликанским уровнем, а также 11 районов выйдут из группы отстающих, 5 районов приблизятся к выходу из группы».

В частности, во всех восьми районах Гомельщины правительство ожидает «замедления по сравнению со среднереспубликанским уровнем изменения численности занятого в экономике населения». При этом Добрушский, Наровлянский и Петриковский районы выйдут из группы отстающих, а Чечерский подтянется на 0,4%

Оптимизм Совмина базируется на уже реализованных проектах. В Гомельской области «знаковыми» названы три таких:

— в Добрушском районе в филиале «Гомельский горно-обогатительный комбинат» ОАО «Гомельстекло» проведена модернизация существующей технологии и оборудования для получения обогащенных стекольных песков марки ВС-030-В из природных песков марки Т (первая очередь, первый пусковой комплекс), что позволит обеспечить рост заработной платы по предприятию в 2020 году в 1,4 раза к 2017 году;

— в Лельчицком районе модернизирован щебеночный завод «Глушкевичи», расширено производство по изготовлению изделий и материалов из гранитных блоков и облицовочного камня, что позволит увеличить заработную плату по предприятию в 1,5 раза к 2017 году;

— в Наровлянском районе проведено комплексное техническое переоснащение открытого акционерного общества «Красный Мозырянин» с внедрением прогрессивных инновационных технологий и установкой линии пастилы, что создает условия для роста заработной платы по предприятию в 2020 году в 1,3 раза к 2017 году.

Также упоминаются реализованные инфраструктурные проекты: в Ветковском, Кормянском и Петриковском районах, в том числе газифицированы населенные пункты Кучин и Каменка в Кормянском районе, построена сеть 11 абонентского доступа по технологии GPON в г.п. Корма, проведен капитальный ремонт с элементами модернизации в государственном учреждении образования «Ворновская средняя школа Кормянского района», обществом с ограниченной ответственностью «Евроторг» построен супермаркет в г. Петрикове.

Ставку же правительство делает на инвестиционные проекты по созданию новых предприятий. ОАО «Беларуськалий» на базе Петриковского месторождения калийных солей строит горно-обогатительный комплекс мощностью 1,5 млн. тонн хлорида калия в год (2012 — 2021 годы, 3273,8 млн. рублей) с созданием в 2019 году 150 новых рабочих мест, 2020 году — 1589 рабочих мест.

В списке ключевых проектов — техническое переоснащение филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (2012-2020 годы, 741,7 млн. рублей).

И про сельское хозяйство не забыли. В АПК отстающих районов намечается «реализация 44 инвестиционных проектов на действующих предприятиях с общим объемом инвестиций 117,4 млн. рублей». В планах: реконструкция шести молочнотоварных ферм в Кормянском, Лоевском, Наровлянском, и Петриковском районах и строительство в Кормянском районе цеха племенного молодняка и площадки родительского стада птицефабрики «Сож».

В портфеле правительства есть и проекты, направленные на повышение качества жизни населения. В частности запланированы: реконструкция водопроводных, тепловых сетей и очистных сооружений в Ветковском, Наровлянском и Чечерском районах, строительство жилых домов в Кормянском, Лельчицком и Петриковском районах, объектов торговли в Лельчицком и Петриковском районах, гостиничного комплекса в Ветковском районе, ремонт (реконструкция) объектов образования в Добрушском, Лельчицком и Петриковском районах.

А где деньги брать?

Одно дело планы придумать, другое — за счет чего их реализовывать. Правительство, конечно же, определило источники финансирования. С учетом ранее вложенных и освоенных средств это: республиканский бюджет — 599,2 млн. рублей, местные бюджеты — 87,9 млн. рублей, собственные средства — 4535,9 млн. рублей, кредиты (займы) банков (без участия средств бюджета) — 34 4493 млн. рублей и 2,5 млн. долларов США, иностранные инвестиции (без кредитов иностранных банков) — 296,3 млн. рублей, прочие источники, не запрещенные законодательством, — 11,8 млн. рублей.

Найдутся ли инвесторы из числа нашего и иностранного бизнеса, это еще большой и больной вопрос. Пока же выходит так, что тянуть из болота отстающие районы предстоит за счет увеличения долговой нагрузки на существующие предприятия, многие из которых давно в кредитах, и средств республиканского и местных бюджетов. Но даже если удастся наскрести по сусекам и привлечь очень богатых инвесторов, то тут же проявится проблема с трудовыми ресурсами. А где рабочие руки брать?

Правительство, словно подстраховавшись, указало сдерживающие факторы выполнения своего плана развития отстающих районов. В их числе:

— отток трудовых ресурсов (особенно молодежи и квалифицированных специалистов) из отстающих в развитии регионов в населенные пункты, где имеется более высокий уровень производства;

— низкая инновационная активность предприятий, слабая восприимчивость организаций к нововведениям, что обуславливает недостаточную конкурентоспособность выпускаемой продукции;

— недостаточный кадровый потенциал, что ведет к неэффективному использованию материальных и финансовых ресурсов.

«Этот документ выработан в рамках старой идеи, денег нет. Власти пришли к выводу, что это будут отдельные потемкинские деревни, которые можно показать стране и сказать: «Мы же Оршу подняли из пепла и также сделаем в остальных районах». Это не правда, для этого нет организационных и материальных ресурсов», — такими словами в интервью «Сильным новостям» высказался о плане правительства экономист Сергей Чалый.

Что еще сказать, кроме банального: поживем — увидим?