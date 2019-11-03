Стрельба в воинской части в Забайкалье: появились новые пострадавшие 3.11.2019, 15:28

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Солдаты госпитализированы.

В Забайкалье как минимум семь солдат срочной службы из воинской части №54160, где во время стрельбы были убиты 8 человек, госпитализированы. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на главу организации солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа Ирину Браун.

Председатель забайкальского комитета солдатских матерей Валентина Мордова отказалась подтвердить редакции Сибирь.Реалии эту информацию.

По словам Браун, в указанной части служит 26 человек из Югры, из них 7 человек – в госпитале с нервным срывом. "Один не может говорить, у второго развился псориаз. Детали состояния остальных пяти мне неизвестны", – сообщила Браун. Она предположила, что "ухудшение состояния здоровья связано со стрессом, который испытали солдаты".

Председатель забайкальского комитета солдатских матерей Валентина Мордова заявила, что ей ничего об этом не известно. "Уже 15 человек мне позвонили – а мне нечего сказать: командир отключился, не отвечает. Только завтра будут подробности. Опровергнуть информацию о госпитализации тоже не могу. Завтра в Горный приедет отец Рамиля Шамсутдинова – с ним вместе поедем в часть, все осмотрим – расскажем", – заявила Мордова.

В Минобороны России заявили, что информация о госпитализации 7 и более солдат из-за нервного срыва – вымысел.

Кроме того, Браун сообщила, что воинскую часть, в которой произошла стрельба, расформируют, поэтому комитет матерей просит перевести 26 солдат из Югры в части ближе к родному региону.

25 октября во время смены караула солдат в воинской части поселка Горный в Забайкалье застрелил сослуживцев из табельного оружия: убиты восемь человек, еще двое ранены.

Перед стрельбой в воинской части в Забайкалье между рядовым Рамилем Шамсутдиновым, застрелившим военных, и ротным произошел конфликт из-за мытья пола, заявил источник в части.

Семья солдата, раненного Шамсутдиновым, обвинила представителей военной комендатуры в Забайкалье в угрозах. В Комитете солдатских матерей России сообщили, что тетя одного из пострадавших обратилась в военную комендатуру в Забайкалье, где ей стали угрожать проблемами, "если она будет лезть в это дело".