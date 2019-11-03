Фотофакт: Как выглядят самые дешевые квартиры возле Минска 5 3.11.2019, 15:39

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В жилье возле столицы есть немало плюсов.

Если денег на столичную квартиру еще не накопилось, можно приобрести недорогую квартиру в Минском районе. Такой выбор имеет немало плюсов: от чистого загородного воздуха до низких коммунальных платежей. Myfin.by - сделал подборку актуальных предложений квартир в Минском районе по самым дешевым ценам. Только берегите глаза, евроремонтом здесь не пахнет.

Двушка в аг. Новоселье за 34 476 BYN

Эта квартира расположена по ул. Садовая, д. 555, в агрогородке Новоселье. Общая площадь квартиры 31,2 кв. м. Санузел в квартире раздельный. Квартира продается с земельным участком.

Рядом расположена остановка общественного транспорта, где регулярно останавливаются автобусы и маршрутные такси, направляющиеся в Минск.

Агрогородок Новоселье расположен всего в 15 километрах от Минска. До МКАД на автомобиле можно доехать за 15 минут, а дорога до столицы на общественном транспорте займет приблизительно 25 минут.

Однушка в Самохваловичах – 34 680 BYN

Общая площадь квартиры 26,3 кв.м., жилая – 14,8. Площадь кухни составляет 9,5 кв.м. Квартира расположена на первом этаже кирпичного дома. Жилье продается с земельным участком, который можно использовать под огород.

Объект недвижимости находится всего в 10,5 километрах от МКАД по Слуцкому направлению; агрогородок Самохваловичи расположен вдоль реки Птичь по шоссе Минск-Негорелое.

В Самохваловичах есть общеобразовательная средняя школа и ясли-сад, который с 2015 года начал функционировать в новом здании. Отдать ребенка в сад можно на целый день: дошкольное учреждение работает с 7.00 до 19.00.

40 800 BYN за двушку в деревне Комсомолец

Общая площадь квартиры 41,88 кв.м., жилая – 26,33 кв. м. Площадь кухни – 6,86 кв.м. Квартира находится по улице Комсомольская, д. 2, на втором этаже кирпичного дома. В квартире раздельный санузел, хороший ремонт с отделкой, установлены стеклопакеты.

Жилой дом расположен всего в 12 километрах от МКАД. Сама деревня Комсомолец находится в 21 километре от столицы. Природа в деревне живописная, ландшафт холмистый, а рядом находится водохранилище Вяча. Такой вариант подойдет и для любителей лесов: деревня богата лесными массивами.

42 840 BYN за однушку в деревне Дворец

Квартира расположена в деревне Дворец в доме № 32. Общая площадь жилья – 36 кв.м., площадь кухни – 6,1 кв.м.

Квартира предлагается к продаже вместе с участком, на котором расположены дом, хозяйственный блок и баня. Квартира подойдет любителям сельской жизни: отопление в квартире печное, а полы деревянные, рядом грибной лес, недалеко водохранилище. Место живописное и тихое. До Минска – всего 20 минут езды на автомобиле.

Двушка в Михановичах – те же 42 840 BYN

Общая площадь квартиры 42 кв.м, жилая – 26 кв.м., а площадь кухни – 7 кв.м. В квартире имеется раздельный санузел и балкон. Квартира продается в хорошем состоянии: установлены стеклопакеты, входная металлическая дверь, новые межкомнатные двери, натяжные потолки.

Агрогородок Михановичи находится в 12 километрах от Минска в Пуховичском направлении. На территории агрогородка расположены общеобразовательная средняя школа, два детских сада, амбулатория, дом фольклора, детская школа искусств, сельский Дом культуры, центр молодежи, аптека, почта, кафе и магазины. В агрогородке функционирует востребованная среди жителей Минского района Минская центральная районная библиотека.

Выбирая недорогое жилье, важно помнить, что в приобретении квартиры в Минском районе всегда есть преимущества: вы будете жить в тихом, спокойном, живописном месте, свободном от городских выхлопных газов, шума и суеты. В то же время, количество минут, потраченных на поездку домой или на работу, зачастую эквивалентно времени езды из одного микрорайона Минска в другой. А привычная минчанам инфраструктура вроде проведенного газа, воды или электричества может и отсутствовать. Именно поэтому здесь есть над чем подумать.