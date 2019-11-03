«Нет заводу – мнение народа» 1 3.11.2019, 15:58

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Фото: b-g.by

Борцы с аккумуляторным заводом в Бресте провели митинг.

Днем 3 ноября на площадке возле гипермаркета на улице Московской в Бресте кандидаты в депутаты Анна Канюс (Брестский-Восточный избирательный округ №3) и Игорь Масловский (Брестский-Пограничный избирательный округ №4) провели санкционированный пикет, пишет «Брестская газета».

Изначально анонсировалось, что он состоится на площадке возле ДК профсоюзов, но поскольку городской отдел по ЧС проводил там свое мероприятие, было принято решение переместиться через дорогу.

Фото: b-g.by

Анна Канюс и Игорь Масловский идут на «выборы» от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и организации «За свой город». Помимо них, от партии и организации выдвигаются еще 7 кандидатов. У всех их одна предвыборная программа. И один из ее пунктов касается аккумуляторного завода под Брестом.

Фото: b-g.by

«На наш взгляд, завод – это не причина. Это следствие не прозрачных действий органов власти. Мы считаем, и это один из главных наших предвыборных лозунгов, что власть в стране должны быть сменяемая. Не сменяемая власть – это залог коррупции. И даже в наших условиях мы видим, что самые крупные чиновники этого завода арестованы фактически за коррупцию. Вот к чему приводит не сменяемая власть. Мы считаем, что все выборы должны проводиться честно и открыто. Даже в африканских странах голоса считают честно», – сказал на пикете Игорь Масловский.

Фото: b-g.by

Среди пунктов, которые есть в программах Канюс и Масловского – минимальная зарплата 1 000 рублей, возвращение в социальный стаж службы в армии, учебы, декретного отпуска и др.

Фото: b-g.by

Помимо самих кандидатов, на мероприятии выступили борцы с аккумуляторным заводом Дмитрий Бекалюк, Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Олег Вялов, Владислав Абрамович, Виталий Казак.

«Я считаю, что в Бресте происходят необычные дела. Это касается и протеста, и активизации граждан. Мы пишем историю, историю нашей страны. На нас смотрит вся страна, что же происходит в Бресте. Многие с нас берут пример. Со временем эту историю будут изучать в учебниках, и вы сможете рассказать своим потомкам, что были здесь, что были на площади, что стояли в «Свинцовой варте»», – был краток на пикете блогер Александр Кабанов.

Фото: b-g.by

Активисты в своих выступлениях подчеркнули, что только благодаря неравнодушным брестчанам и жителям района завод АКБ до сих пор не запущен.

Фото: b-g.by

По данным правозащитника Романа Кисляка, на пикет собралось более 200 человек.

Был на пикете и уже экс-кандидат в депутаты Владимир Мороз, которого лишили регистрации 1 ноября. В рамках предвыборной агитации Мороз собирался провести возле ДК профсоюзов митинг против завода 3 ноября, но из-за снятия с выборов лишился такой возможности.

Фото: b-g.by

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода уверяли, что нарушений нет, до недавних пор об этом говорили и чиновники.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.

Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.