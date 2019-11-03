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Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии

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  • 3.11.2019, 17:53
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Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии

Въезд в страну запретили на основе оценки служб безопасности и миграционного закона Латвии.

В Латвии объявили персоной нон-грата российского певца Григория Лепса. Об этом в своем Twitter 1 ноября сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет «Гордон».

"Основываясь на оценке служб безопасности и миграционного закона, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе (настоящее имя музыканта. – Прим.) в список нежелательных лиц", – отметил Ринкевичс.

В 2013 году американское министерство финансов запретило музыканту въезд в США, в 2016 года Лепса не пустили в Лондон, а в 2018 – в Израиль.

В 2017 году певец попал в базу украинского сайта "Миротворец" за слова о том, что в ходе военного конфликта в Украине друг с другом разбираются украинцы, а россияне там не воюют.

30 апреля 2019 года Лепсу запретили въезд в Литву. В список нежелательных лиц Лепса включили в связи с его предполагаемой связью с криминальным миром.


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