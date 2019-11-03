Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии 7 3.11.2019, 17:53

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Въезд в страну запретили на основе оценки служб безопасности и миграционного закона Латвии.

В Латвии объявили персоной нон-грата российского певца Григория Лепса. Об этом в своем Twitter 1 ноября сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет «Гордон».

"Основываясь на оценке служб безопасности и миграционного закона, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе (настоящее имя музыканта. – Прим.) в список нежелательных лиц", – отметил Ринкевичс.

Pamatojoties uz valsts drošības iestādes izvērtējumu un Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par Krievijas Federācijas pilsoņa Grigorija Lepsveridzes iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 1, 2019

В 2013 году американское министерство финансов запретило музыканту въезд в США, в 2016 года Лепса не пустили в Лондон, а в 2018 – в Израиль.

В 2017 году певец попал в базу украинского сайта "Миротворец" за слова о том, что в ходе военного конфликта в Украине друг с другом разбираются украинцы, а россияне там не воюют.

30 апреля 2019 года Лепсу запретили въезд в Литву. В список нежелательных лиц Лепса включили в связи с его предполагаемой связью с криминальным миром.