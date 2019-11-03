Синоптики: В понедельник будет до +18°С 3.11.2019, 18:08

Ожидаются небольшие дожди.

До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября, ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, днем - от плюс 11 на севере до 18 градусов тепла на юге.

Опасных и неблагоприятных погодных явлений не ожидается.