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Синоптики: В понедельник будет до +18°С

  • 3.11.2019, 18:08
Синоптики: В понедельник будет до +18°С

Ожидаются небольшие дожди.

До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября, ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, днем - от плюс 11 на севере до 18 градусов тепла на юге.

Опасных и неблагоприятных погодных явлений не ожидается.


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