На «Боинге» премьера Японии произошел пожар во время полета 3.11.2019, 18:33

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ЧП произошло во время полета главы японского правительства в Таиланд.

На борту самолета Boeing 777-300ER премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошел пожар. Об этом сообщает Kyodo News (перевод — liga.net).

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 3 ноября, во время полета главы японского правительства в Таиланд на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Сообщается что Boeing с Синдзо Абэ на борту вылетел из токийского аэропорта Ханэда в 13:41. Пламя вспыхнул около 15:00 по японскому времени в духовом шкафу на камбузе в задней части самолета, в то время как члены экипажа готовили пищу. Пожар быстро потушили, никто не пострадал и самолет продолжил полет в Бангкок.

Boeing 777-300ER находится на балансе Воздушных сил самообороны Японии. Он был введен в эксплуатацию в апреле, заменив предыдущий правительственный лайнер Boeing 747.