Шествие на Дзяды: опубликован яркий фоторепортаж
- 3.11.2019, 18:43
Традиционное шествие и митинг прошли под бело-красно-белыми флагами.
3 ноября в Минске от метро «Парк Челюскинцев» в Куропаты прошло традиционное шествие на Дзяды - день памяти предков. В Куропатах - месте массовых расстрелов сталинских времен - состоялся митинг, который организовала Консервативно-христианская партия БНФ. Фоторепортаж опубликовал сайт svaboda.org.
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Активист Консервативно-христианской партии БНФ Валерий Буйвол несет крест в Куропаты.
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