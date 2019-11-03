Шествие на Дзяды: опубликован яркий фоторепортаж 3.11.2019, 18:43

Фото: «Радыё Свабода»

Традиционное шествие и митинг прошли под бело-красно-белыми флагами.

3 ноября в Минске от метро «Парк Челюскинцев» в Куропаты прошло традиционное шествие на Дзяды - день памяти предков. В Куропатах - месте массовых расстрелов сталинских времен - состоялся митинг, который организовала Консервативно-христианская партия БНФ. Фоторепортаж опубликовал сайт svaboda.org.

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

Активист Консервативно-христианской партии БНФ Валерий Буйвол несет крест в Куропаты.

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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Фото: «Радыё Свабода»

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