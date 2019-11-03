В одном из минских супермаркетов продают рыбу по $60 21 3.11.2019, 18:49

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Фото: tut.by

A помидоры - по $20.

В одном из столичных супермаркетов продают охлажденные стейки тунца по 119,99 рубля за килограмм, пишет tut.by.

Это не единственный дорогой деликатес, который мы нашли на прилавках магазина. Если говорить о рыбе, то в продаже имеется еще дикий морской петух по 94,99 рубля, акула по 55,99 и барабулька по 54,99. Рядом с холодильником с рыбой в аквариуме плавает огромный краб. Ценника на нем нет. Продавцы пояснили, что он стоил 160 за килограмм, но его уже купили, поэтому ценник сняли.

Фото: tut.by

В мясном отделе можно найти мраморную говядину по 159,99 рубля за кило, оленину по 64,99 и конину по 25,99.

В холодильнике с соленьями стоят емкости с красными и желтыми перцами по 49,99 рубля за килограмм, артишоками по 31,99, оливками по 35,99.

Фото: tut.by

Также в магазине есть замороженные лисички белорусского производства по 29,99. Всего месяц назад свежие, которые значительно легче, на рынке продавали по 18 рублей.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

В овощном отделе журналисты нашли желтые помидоры за 41,19 рубля, зеленую фасоль за 36,99 и клубнику за 29,99.