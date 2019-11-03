В Сети появились загадочные оптические иллюзии

В Сети появились загадочные оптические иллюзии1
- 3.11.2019, 19:01
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Что это за фигура?
В интернете появилось пять загадочных оптических иллюзий, которые вызывают немало вопросов.
Их опубликовал один из британских производителей контактных линз Lenstore, пишет «Обозреватель».
Вопрос № 1. Пульсирует ли синий квадрат?
Несмотря на то, что кажется, будто вращающийся квадрат меняется в размерах, на самом деле пропорции фигуры постоянны.
Вопрос № 2. Зеленый и черный прямоугольники движутся с разной скоростью?
Скорость фигур одинаковая и постоянная: человек видит их по-разному из-за контраста между темным и светлым цветами полос и блоков.
Вопрос № 3. На анимации скрыты части движущейся фигуры. Что это за фигура?
Кажется, что эти четыре линии движутся параллельно по парам, но на самом деле они все –части одного и того же движущегося квадрата.
Вопрос № 4. Какая груша светлее?
На самом деле они обе одинакового цвета.
Вопрос № 5. Меняется ли размер красного круга?
Кажется, что именно так и происходит, но на самом деле размер все время остается одним и тем же. Это динамическая вариация классической иллюзии Эббингауза.