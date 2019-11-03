В Багдаде протестующие заблокировали центр города 1 3.11.2019, 19:05

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Фото: REUTERS

Они вышли на улицы из-за безработицы и коррупции.

Участники акций протеста перекрыли основные магистрали столицы Ирака.

Демонстранты припарковали автомобили прямо на ключевых дорожных развязках города. Полиция в их действия не вмешивалась, передает русская служба ВВС.

С октября в Багдаде продолжаются антиправительственные выступления, в которых участвуют десятки тысяч человек. Коррупция, высокая безработица и плохая работа государственных служб - основные причины недовольства молодых иракцев.

Более 250 человек уже погибли в столкновениях с силами безопасности. В Багдаде в конце октября был введен комендантский час, но демонстрации продолжаются.

На прошлой неделе президент Ирака Бархам Салех заявил, что премьер-министр Адель Абдул Махди уйдет в отставку, если политические партии договорятся о его замене.

Что происходит в Багдаде?

В воскресенье были перекрыты главные магистрали столицы.

Фото: REUTERS

Фото: AFP

В учебных заведениях проводятся сидячие забастовки, государственные учреждения были закрыты в первый день рабочей недели в воскресенье.

"Мы решили перекрыть дороги, чтобы дать знать властям, что будет продолжать протестовать до тех, пока воры и коррупционеры не будут вышвырнуты, а правящий режим падет, - заявил 25-летний участник демонстраций Тахсин Нассер. - Мы не позволяем государственным служащим добираться до своих учреждения, исключение делается для гуманитарной деятельности".

Фото: REUTERS

Собравшиеся там демонстранты пытаются перейти мост, ведущий к так называемой Зеленой зоне, где расположены государственные учреждения и иностранные посольства.

Такие же акции протеста происходят в городе Кут к юго-востоку от Багдада.

Многие школы и государственные учреждения в городах к югу от столицы также были закрыты в воскресенье.

С чем связаны демонстрации

Абдул Махди, который является ветераном шиитского исламистского движения, стал премьер-министром лишь около года назад, обещая реформы, которые так и не стали реальностью.

1 октября на улицы Багдада вышла молодежь, которая требовала борьбы с безработицей и повсеместной коррупцией и эффективной работы государственных служб.

Силы безопасности применили против них оружие, после чего протесты распространились на другие районы страны.

Первая волна протестов продолжалась шесть дней, за это время погибли 149 человек. Премьер-министр Абдул Махди обещал произвести перетасовку своего кабинета, сократить жалования высокопоставленных чиновников и объявил о планах по сокращению безработицы среди молодежи.

Однако участники демонстраций заявили, что их требования так и не были выполнены, и вернулись на улицы в конце октября.