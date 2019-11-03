NEXTA: В Бобруйске врач покончила с собой 1 3.11.2019, 19:08

8,361

Иллюстрационное фото

Говорить о ЧП публично бобруйским медикам запретили.

Уже несколько дней медработники города Бобруйска, что в Могилёвской области, обсуждают страшную новость: покончила с собой сотрудница поликлиники № 1, пишет телеграм-канал NEXTA. Женщина работала там психологом.

Её тело нашли висящим в петле. Медработница оставила предсмертную записку, в которой объяснила мотивы своего поступка. Разглашать содержимое документа полностью мы не будем, однако важно, что основной причиной ухода из жизни женщина назвала конфликт с руководством первичной организации ОО "Белая Русь" по месту работы. Сама она также состояла в этом общественном объединении.

Говорить о ЧП публично бобруйским медикам запретили: дело в том, что руководитель всего местного здравоохранения Владимир Гацко сейчас баллотируется в "депутаты" лукашенковской "палатки", и скандал может ему в этом помешать. В то же время муж погибшей уже прямо заявил следственным органам, что "этого так не оставит". Правда, пока попытки добиться справедливого расследования более напоминают диалог с глухой стеной: слишком уж здесь замешан имидж власти.