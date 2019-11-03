Работники 19 слуцких предприятий могут остаться без пенсий 15 3.11.2019, 19:37

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ФОТО: АЛЕСЬ ДОСТАНКО

Они имеют долг по страховым взносам.

Фонд соцзащиты населения опубликовал список организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей, пишет сайт kurjer.info.

По Слуцку и району в него попали 19 предприятий и организаций как государственных, так и частных.

Самая большая задолженность у ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой» — 24 709,94 рубля. Но это на несколько порядков меньше, чем раньше. На 1 апреля 2019 года было 176 589,86 рубля.