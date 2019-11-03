Что можно есть ночью если очень хочется 6 3.11.2019, 20:00

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Названы девять безопасных для фигуры продуктов.

Специалисты назвали продукты, которые отлично подойдут для ночного перекуса. Можно смело заменить булочки и колбасу полезными продуктами: например, сыром или попкорном, сообщает joinfo.ua.

Сыр

Гарвардские ученые утверждают, что переедание может негативно сказываться на здоровье, а также вызывать бессонницу. Стоит отметить, что голодать тоже не рекомендуется.

Эксперты рекомендуют съесть ночью несколько кусочков сыра, если очень хочется перекусить. Этот продукт безопасен потому, что организм легко сможет его переварить.

Йогурт

Диетологи утверждают, что греческий йогурт отлично подойдет для перекуса ночью, так как в нем мало жиров, но много белка. Это поможет сжигать побольше калорий днем.

Сухарики

Цельные пшеничные крекеры не вредны для организма. В них содержатся медленные углеводы, которые насыщают организм на долгое время.

Попкорн

Диетологи рекомендуют ночью употреблять попкорн без соли, если очень хочется перекусить. В небольших количествах вреда он не принесет никакого.

Яйца

В одном вареном яйце содержится около 75 ккал. Оно отлично насытит в ночное время суток, не причиняя вреда организму.

Овощи

В качестве перекуса ночью полезно употреблять овощи. Можно приготовить салатик с зелеными овощами. Такое блюдо поможет быстрее уснуть и утолит беспокоящее вас чувство голода.

Яблочное пюре с корицей

Специалисты советуют ночью есть пюре из яблок с добавлением корицы. Это поможет снизить показатель орексина, чтобы вам не хотелось вставать поесть.

Стакан вишневого сока

Полезен только натуральный вишневый сок, так как он помогает избавиться от бессонницы, насыщая желудок.

Банан

Хоть он и переваривается быстро, у вас не будет желания вставать ночью, чтобы перекусить. В бананах содержится большое количество магния и калия, что способствует расслаблению. А мелатонин помогает избавиться от бессонницы.

Не рекомендуется употреблять ночью простые углеводы, алкогольные напитки, соленую и острую пищу.