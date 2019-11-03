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Фотофакт: Активисты «Европейской Беларуси» приняли участие в шествии на Дзяды

  • 3.11.2019, 20:10
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Фотофакт: Активисты «Европейской Беларуси» приняли участие в шествии на Дзяды

В этом году в традиционном шествии приняли участие сотни человек.

3 ноября в Минске от метро «Парк Челюскинцев» в Куропаты прошло традиционное шествие на Дзяды - день памяти предков. В Куропатах - месте массовых расстрелов сталинских времен - состоялся митинг.

Как сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь», в мероприятии приняли участие активисты кампании.

«Наши на шествии на Дзяды в Куропаты», - так подписала пресс-служба фотографии с шествия.


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