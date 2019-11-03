Самолеты «Белавиа» прибывают в Минск с опозданием 1 3.11.2019, 20:33

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Фото: tut.by

С чем это связано?

Читатели Onliner пожаловались на непунктуальность сегодняшних рейсов авиакомпании «Белавиа»: немалая их часть прибывает в Минск со значительным опозданием. В Национальном аэропорту причину отклонения самолетов от расписания назвать не смогли.

— У «Белавии» сегодня в тренде задерживать рейсы на 4—4,5 часа. В течение дня уже несколько рейсов задержали, — отметила наша читательница.

На данный момент по информации, размещенной на официальном сайте Национального аэропорта Минск, опаздывают рейсы из московского «Домодедово» (почти на полтора часа), Рима (на 43 минуты), Варшавы (на 40 минут), Парижа (на 2 часа) и Стамбула (на 4 часа 20 минут).

Журналисты позвонили в справочную службу Национального аэропорта Минск, чтобы выяснить, с чем связаны задержки в расписании. Там прояснить ситуацию затруднились, порекомендовав обратиться в авиакомпанию.

В авиакомпании «Белавиа» подтвердили, что некоторые рейсы приземляются в Минске с отклонением от расписания, причем началось все еще утром, с самолета из Батуми. Связаны задержки с погодными условиями.